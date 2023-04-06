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الرياضي

الحمرية والشرطة إلى نصف نهائي «مؤسسات الشارقة»

الحمرية والشرطة إلى نصف نهائي «مؤسسات الشارقة»
6 ابريل 2023 15:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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تأهل فريقا بلدية مدينة الحمرية والقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى نصف نهائي البطولة الخامسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة.
وفجر فريق بلدية مدينة الحمرية كبرى مفاجآت البطولة، بتحقيق فوز مستحق على فريق دائرة الخدمات الاجتماعية إحدى الفرق المرشحة للقب، بعد مباراة ماراثونية امتدت لشوطيين إضافيين، انتهت بفوز فريق الحمرية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف الحمرية المتألق عبد القادر حسن عبد القادر أفضل لاعب في المباراة وإبراهيم خالد، بينما أحرز هدفي الخدمات الاجتماعية اللاعبان حبيب غلوم وسينا جاسم، ليكون فريق بلدية الحمرية أول الفرق المتأهلة للمربع الذهبي.
وفي نهائي مبكر للبطولة وسهرة كروية ممتعة، حقق فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة فوزاً مستحقاً على فريق الإدارة العامة للدفاع المدني في مباراة ماراثونية امتدت لشوطين إضافيين، استطاع فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة حسم نتيجة المباراة بخمسة أهداف مقابل هدفيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفيين لكلا الفريقين، أحرز أهداف الشرطة اللاعبون تياجو غبريتي 3 أهداف، أفضل لاعب في المباراة، وهدف لكل من فيتوري دي سلفا وأحمد عبدالله، بينما أحرز هدفي الدفاع خالد الشوكة ومعتصم رياض، ليتأهل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى المربع الذهبي ويقابل الحمرية في مباراة نصف النهائي. 

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