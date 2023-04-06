كأس رئيس الدولة للجو جيتسو قمة التحدي

أبوظبي (الاتحاد)



ينطلق الجمعة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو بمنافسات البنين والبنات لفئتي «الأشبال» (تحت 14 عاماً)، و«الناشئين» (تحت 16 عاماً) في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وقال يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد: «تمثل بطولة صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو قيمة كبرى وهي البطولة الأغلى والأهم على ساحة اللعبة المحلية، حيث تحرص جميع الأندية والأكاديميات على المشاركة فيها وتقديم أفضل أداء يمنحها شرف الصعود إلى منصة التتويج».

ويضيف: «تطورت البطولة بشكل ملموس خلال الأعوام الماضية، وتواصل دورها كواحدة من أبرز محطات إنتاج وصناعة المواهب والأبطال وتزويد المنتخبات الوطنية بأكثر اللاعبين تميزاً وتألقاً».

وأكّد البطران أن إضافة فئة الأشبال إلى المنافسات، تعكس جانباً من استراتيجية الاتحاد التي تركز على الفئات السنية الأصغر، ووضع الخطط والبرامج التي تساعد في صقل موهبتها ورفع قدراتها باعتبارها نواة مستقبل «جو جيتسو الإمارات».

ووجه البطران الدعوة إلى الجماهير للتواجد خلف أنديتها ولاعبيها، والاستمتاع بأمسيات رمضانية مليئة بأجواء المنافسة والحماس.

وتتضمن البطولة هذا العام 4 فئات مختلفة هي فئة (البنين والبنات تحت 14 عاماً)، وفئة (الناشئين والناشئات تحت 16 عاماً)، وفئة (الشباب والشابات تحت 18 عاماً)، وفئة (الرجال والسيدات فوق 18 عاماً).

وتنطلق المنافسات التمهيدية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لفئتي تحت 14 و16 عاماً اليوم، تليها منافسات فئة تحت 18 عاماً يوم غد، لتختتم المنافسات التمهيدية بنزالات الكبار فوق 18 عاماً الأحد.

ويقول اللاعب فرّاج العولقي لاعب نادي بني ياس فئة الكبار:«نشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز للمشاركة في هذه البطولة الغالية، وندفع بكل إمكاناتنا وقدراتنا للوصول إلى منصة التتويج. لقد أثبت نادي بني ياس خلال الأعوام الأخيرة أنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنصة تتويج هذه البطولة، ونجح لاعبوه في تحقيق اللقب الأغلى في أكثر من مناسبة، وها نحن عازمون على تكرار إنجاز العام الماضي».

وكان نادي العين قد توج بلقب النسخة الماضية عن فئة الناشئين تحت 16 عاماً، فيما تمكن نادي بني ياس من حسم لقبي الشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً.

أما على صعيد فئة الناشئات تحت 16 عاماً، فقد تمكنت أكاديمية بالمز الرياضية (تيم 777) من الفوز باللقب، وتمكن نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من حسم لقب فئة الشابات تحت 18 عاماً، وفي فئة الكبار فوق 18 عاماً فاز نادي بني ياس باللقب.