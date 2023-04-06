«الكأس» في أوروبا تُعاند «الكبار»!



عمرو عبيد (القاهرة)



لحق بروسيا دورتموند ببايرن ميونيخ في «قطار المغادرين» لبطولة كأس ألمانيا في مرحلة ربع النهائي، حيث خسر «أسود الفيستيفال» أمام لايبزج «حامل اللقب» بعد يوم واحد من إقصاء «البافاري» على يد فرايبورج، ليستمر عناد بطولة الكأس مع «كبار ألمانيا» للموسم الثاني على التوالي، إذ غادر «البايرن» النسخة الماضية في الدور الثاني بعد «مفاجأة مدوية» بالهزيمة «الخُماسية» أمام مونشنجلادباخ، قبل إقصاء دورتموند في دور الـ16، وكان آخر تتويج لبايرن بالكأس الألمانية في موسم 2019-2020 مقابل حصد «الأسود» اللقب بنسخة 2020-2021!

ورغم فوز مانشستر يونايتد بكأس الرابطة الإنجليزية في فبراير الماضي، إلا أن أغلب القوى التقليدية في «البريميرليج» غادرتها مُبكراً آنذاك، حيث ظهر «الشياطين» وحيداً في نصف نهائي البطولة، بعد إقصاء مفاجئ لمانشستر سيتي على يد ساوثهامبتون في ربع النهائي، رغم تفوق «البلومون» على ليفربول وقبله تشيلسي في الدورين السابقين، كما تكفّل برايتون بإبعاد أرسنال وكذلك فعل نوتنجهام فورست مع توتنهام في الدور الثالث.

ولا يزال «عملاقا» مدينة مانشستر متمسكان بالمنافسة على كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يتواجدان في نصف النهائي مع شيفيلد يونايتد وبرايتون، المنتظر إقامته 22 و23 أبريل الحالي، بعدما غادر «السبيرز» من الدور الخامس على يد شيفيلد، وسقط «الريدز» أمام برايتون قبلها في الدور الرابع، الذي شهد خروج «المدفعجية» على يد «السيتي»، وكانت «كتيبة جوارديولا» قد أبعدت تشيلسي أيضاً في الدور الثالث.

وفي كأس فرنسا، لم ينجح باريس سان جيرمان في تجاوز دور الـ16 بعد هزيمته أمام مارسيليا، الذي فاز عليه «الأمراء» ذهاباً وإياباً في بطولة الدوري، بل إن «الأولمبيين» غادر الكأس في ربع النهائي على يد «آنسي» فريق الدرجة الثانية، مثلما حدث مع لانس «وصيف ليج ون»، ويخوض نانت المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة الليلة بين آنسي أو تولوز، علماً بأن نانت هو حامل لقب النسخة الماضية ويحتل حالياً المركز الـ14 في الدوري، مقابل تواجد آنسي في الدرجة الثانية ويحتل تولوز المرتبة 13 في «ليج ون»!

وإذا كان بلوغ ريال مدريد نهائي كأس الملك على حساب برشلونة يبدو أمراً منطقياً في «منافسات الكبار»، مثلما كان الحال بين «الملكي» وأتلتيكو مدريد في ربع النهائي، فإن الموسم الماضي شهد فوز ريال بيتيس بالكأس على حساب فالنسيا، بل إن «الثلاثي الإسباني الكبير» غاب تماماً عن «المربع الذهبي» وقتها، حيث غادر «الميرنجي» في ربع النهائي بعدما سبقه برشلونة وأتلتيكو في دور الـ16.

وصحيح أن يوفنتوس وإنتر ميلان يخوضان نصف نهائي الكأس الإيطالية هذا الموسم، وسيضمن أحدهما التواجد في المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي، لكن روما خرج في ربع النهائي بصورة درامية أمام كريمونيزي «متذيل ترتيب الكالشيو»، الذي أطاح أيضاً ببطل «سيري آ» المُنتظر، نابولي، في دور الـ16، وهي المرحلة التي شهدت كذلك إقصاء ميلان على يد تورينو.