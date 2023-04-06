الجماهير تخطف «النجومية» في «قمة زعبيل»

مراد المصري (دبي)



تستحق جماهير الوصل والعين نجومية مباراة ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت بالتعادل السلبي باستاد زعبيل، بفضل الحضور الكبير والمساندة القوية عبر المبادرات المتنوعة، وكانت أجمل ما في اللقاء الذي سيطر عليه الحذر، في انتظار الحسم 14 أبريل الجاري باستاد هزاع بن زايد.

ووضح رغبة الفريقين عدم استقبال الأهداف في المواجهة، ليحافظ «الزعيم» على نظافة شباكه للمباراة الرابعة في البطولة، ولمدة 360 دقيقة، بعد فوزه في الأدوار الماضية على دبا الفجيرة بـ «رباعية» نظيفة، وخورفكان 1 -صفر، وشباب الأهلي 2 -صفر، كما أن «الإمبراطور» يملك سجلاً جيداً على صعيد «القوة الدفاعية» في البطولة، واستقبل هدفاً وحيداً فقط في مسيرته أيضاً، بعد الفوز على مسافي بـ «ثلاثية» نظيفة، وعلى الفجيرة 2-1، وعلى بني ياس 2 - صفر.

وبرزت المواجهات الفردية في العديد من اللقطات، لإيقاف خطورة الطرف الآخر، وتابعت الجماهير «مبارزة مغربية» بين سفيان بوفتيني مدافع الوصل، وسفيان رحيمي مهاجم العين، وسط فرض رقابة من الجزائري جمال بالعمري مدافع الوصل على التوجولي لابا كودجو مهاجم العين للحد من خطورته، وعلى الجانب الآخر سعى إريك لإيقاف علي صالح، مع وجود دور مهم للاعبي الارتكاز بقيادة يحيى نادر لاعب العين، من أجل فرض رقابة على فابيو ليما، عند عودته لاستلام الكرة في وسط الملعب، فيما كان الحارسان خالد السناني وخالد عيسى على الموعد للتصدي لجميع المحاولات، لتبقى الشباك نظيفة.



واعتذر خالد عيسى حارس العين، للجماهير التي حضرت إلى الملعب لغياب الأهداف، وقال: المباراة شابها التحفظ والممل، والمشاهد والجمهور يحب مباريات الأهداف والإثارة، إلا أن تعليمات المدرب بأن نؤجل التأهل إلى المباراة القادمة.

وأضاف: ما زلنا ننافس في البطولات الحالية كافة، والدوري لم ينته حتى الآن أيضاً، وعلينا أن نواصل تقديم كل ما لدينا في المباريات الخمس المتبقية.

ويرى سيرجي ريبروف مدرب العين، أن الأهم في اللقاء هو عدم استقبال الأهداف، وقال: يجب أن نحضر أنفسنا للمباراة المقبلة، الخروج بشباك نظيفة مهم للغاية، والوصل من أفضل 5 فرق في الدولة.

ومن جانبه، أكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، أن المباراة جاءت قوية أمام فريق متماسك مثل العين، مبدياً رضاه وفخره بأداء «الأصفر»، وقال: أخبرت اللاعبين بأنهم قدموا مباراة ولا أروع، وأتيحت لهم الفرص، ولكن لم يسجلوا الأهداف، ونتطلع إلى المباراة المقبلة باستاد هزاع بن زايد، والأهم أن اللقاء جاء حماسياً وجميلاً، وسط رضا عن حضور الجماهير.

وكشف الشعفار عن أن تقييم الفريق سيكون في نهاية الموسم، وقال: الوصل يلعب جيداً، وهدفنا ليس بطولة، ولكن أن يزداد الفريق قوة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهذا يحدث يوماً بعد يوم، ونبحث عن الاستمرارية، وأن يكون التنافس قوياً في الدوري.

وحول التقييم الحالي للفريق والمدرب، وقال: لا يمكن أن تصحح أوراق الامتحان قبل نهايته، لذلك يجب أن نصبر ويكون التقييم فنياً وإدارياً كاملاً في نهاية الموسم.

من جانبه، أبدى خوان أنطونيو بيتزي، رضاه عن أداء الفريق في المباراة، وقال: صنعنا الفرص وكنا قادرين على تسجيل الأهداف، ونلعب من أجل الحسم في لقاء الإياب باستاد هزاع بن زايد.