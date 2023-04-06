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الرياضي

«أديار» يدشن موسمه من «سانداون»

«أديار» يدشن موسمه من «سانداون»
6 ابريل 2023 13:30

عصام السيد (أبوظبي)

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يبدأ نجم جودلفين «أديار»، الفائز بسباق «الديربي» الإنجليزي، والملك جورج السادس والملكة إليزابيث ستيكس عام 2021، موسمه في سباق جوردون ريتشاردز ستيكس للفئة الثالثة في سانداون في وقت لاحق من هذا الشهر.
وبعد مشاهدة التدريب للجواد البالغ 5 سنوات حول خط الركض بمضمار ووترهول صباح الأربعاء، يبقى مدرب جودلفين شارلي أبلبي على مسافة ميل وربع «2000 متر» يوم 28 أبريل مع نجمه الكبير، تمهيداً للمشاركة في رويال أسكوت.
وقال المدرب شارلي أبلبي: إنه في حالة جيدة أكثر من أي وقت مضى، وصاحب الأداء المتميز من بين مجموعة جودلفين، وكان تمريناً خفيفاً الهدف منه تأكيد عافيته ولياقته، وأنجز المهمة بشكل حسن.
وخاض ابن «فرانكل» جولتين فقط عام 2022، بسبب إصابة الجهاز التنفسي، حيث فاز في دونكاستر في سبتمبر قبل الحلول ثانياً خلف «باي بريدج» في شامبيون ستيكس في أسكوت في الشهر التالي.
وسبق للمهر «أديار» التغلب على «مشرف» بسهولة بفارق 1.75 طول في «الكينج جورج»، وأصبح «أديار» ثاني جواد من إنتاج جودلفين يسجل فوزاً بـ «الديربي» للفئة الأولى في غضون 4 سنوات، حيث قدّم عرضاً مثيراً في السباق الكلاسيكي البارز في مضمار ابسوم داونز، بالمملكة المتحدة.

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