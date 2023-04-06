تشافي: عندما لا تقتل الريال يقتلك!



برشلونة (د ب أ)



أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن شعوره بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارة فريقه القاسية صفر - 4 أمام ضيفه ومنافسه التقليدي ريال مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم. وفشل برشلونة في الاستفادة من فوزه 1- صفر على الريال في مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد الشهر الماضي، بعدما انهار بشكل غريب إياباً على ملعبه وأمام جماهيره ضد الفريق الملكي، الذي صعد لنهائي الكأس، بفوزه 4 -1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. وتسبب الهدف الذي أحرزه البرازيلي إيدير ميليتاو، مدافع الريال، بالخطأ في مرمى الفريق الأبيض خلال لقاء الذهاب، في دخول برشلونة بأريحية أكبر في مباراة العودة، التي جرت بملعب «سبوتيفاي كامب نو».

ورغم أفضلية برشلونة خلال الشوط الأول، لكنه عجز عن ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، بفضل تألق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس الريال، الذي تصدى ببراعة لفرصة سانحة للبولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم «الكتالوني».

وبينما كان الجميع يتأهب لانتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فاجأ البرازيلي فينيسيوس جونيور الجميع بإحرازه هدفاً للريال من هجمة مرتدة سريعة.

وفي الشوط الثاني، أحرز المهاجم الفرنسي المحنك كريم بنزيمة 3 أهداف «هاتريك» للريال، ليمنح فريق العاصمة الإسبانية تذكرة الصعود للمباراة النهائية، حيث يواجه أوساسونا في السادس من مايو المقبل.

وأبدى تشافي إحساسه بالإحباط بسبب إخفاق فريقه في مطابقة الأداء الذي قدمه في الشوط الأول خلال الشوط الثاني، حيث صرح لمحطة «موفيستار»: إنها ليلة صعبة الهضم، هذه هي كرة القدم.

وأضاف تشافي: «يتعين عليك أن تتنافس بشكل أفضل، لقد لعبنا بشكل جيد حتى تأخرنا بهدف فينيسيوس، إنها لحظات يجب أن نتوقف عنها، كان بإمكاننا أيضاً أن نتجنب التأخر صفر-2، باختصار، إنها تفاصيل كان ينبغي علينا التحكم فيها.

أشار تشافي إلى أن الريال يستحق الصعود للنهائي بعد أدائه الرائع في مباراة الإياب، حيث قال: لقد قلت بالفعل إنهم الطرف الأوفر حظاً، ولا يمكننا القول سوى إنهم فريق رائع، إنهم أبطال الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا ولا يرحمون منافسيهم، وعندما لا تقتل ريال مدريد، فإنهم يقتلونك.

وقال: في الشوط الأول كنا جيدين للغاية، لكن هذا ما قلته، كرة القدم تدور حول لحظات لكننا لم نستغلها، وعندما تكون كرة القدم متكافئة، فإنه يجب عليك استثمار تلك اللحظات، لم نفعل ذلك خلال الشوط الأول، لكنهم قاموا بذلك في الشوط الثاني، لقد كانوا متفوقين، ولم تكن لدينا أعذار.

ورغم الخروج الموجع من كأس الملك، فإن برشلونة يملك حظوظاً وفيرة لاستعادة لقب الدوري الإسباني، حيث يتربع رجال تشافي على القمة، بفارق 12 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيهم ريال مدريد، ويأمل الفريق في أن يتمكن من وضع تلك الانتكاسة خلفه للمضي قدماً نحو الحصول على البطولة.

قال تشافي: كان الشوط الثاني سيئاً للغاية بالنسبة لنا، لكن يتعين علينا النهوض، وننهض بكل أمل من أجل الفوز على جيرونا في الدوري.

واختتم المدير الفني الإسباني تصريحاته قائلاً: إنها نتيجة صعبة، لكن يجب علينا التركيز على الدوري.