أنشيلوتي: الريال لعب مباراة مثالية في «الكلاسيكو»



برشلونة (د ب أ)



يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه قدم «مباراة مثالية» أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة.

وحقق الريال فوزاً كاسحاً 4 - صفر على برشلونة، في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ليبلغ المباراة النهائية للمسابقة، بعدما تمكن من تعويض خسارته أمام منافسه في لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب «سانتياجو برنابيو» الشهر الماضي، بهدف أحرزه مدافعه البرازيلي إيدير ميليتاو بالخطأ في مرمى الفريق «الأبيض».

وواجه ريال مدريد مهمة شاقة خلال مباراته مع برشلونة، الذي يتربع على قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقاً بفارق 12 نقطة على الفريق الملكي، حيث كان يتعين عليه تعويض خسارته في مباراة الذهاب.

وافتتح الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل للريال قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يتقمص النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة دور البطولة، عقب تسجيله 3 أهداف «هاتريك» للفريق الملكي في الشوط الثاني.

وضرب الريال موعداً في المباراة النهائية لكاس الملك ضد أوساسونا في السادس من مايو المقبل.

وكان أنشيلوتي سعيداً بأداء فريقه في لقاء الإياب ضد برشلونة، حيث قال للصحفيين في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: كانت مباراة مثالية، عندما تفوز 4 - صفر هنا، فإن كل شيء سار على أكمل وجه.

أضاف أنشيلوتي: قدمنا مباراة رائعة، الهدف الأول غير الديناميكيات، ووجدنا مساحة أكبر في التحولات.

وقال: المهمة كانت صعبة بعض الشيء في البداية، لكن في الشوط الثاني قدمنا أداءً جيداً، لم نشعر بالذعر عندما ضغطوا علينا، وعرفنا كيفية الاستفادة من المساحات في التحولات، لقد لعبنا مباراة نموذجية.

ورغم تراجع مستوى بنزيمة هذا الموسم مقارنة بأدائه المذهل في الموسم الماضي، الذي أسهم في تتويجه بجائزة «الكرة الذهبية» كأفضل لاعب في العالم خلال أكتوبر الماضي، بسبب معاناته من عدة إصابات، لكنه استعاد الكثير من بريقه بعدما أحرز ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بمختلف البطولات بعد فترة التوقف الدولية الشهر الماضي.

ورفع بنزيمة رصيده التهديفي في الموسم الحالي إلى 25 هدفاً في 31 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويعتقد أنشيلوتي أن بنزيمة قدم أفضل ما لديه في اللقاء، حيث قال: لقد قام بعمل جيد للغاية في فترة التوقف الدولية، ووجد الحالة المثلى وكفاءته تصنع الفارق، دون أدنى شك.

وواصل مدرب الريال حديثه عن بنزيمة، قائلاً: إنه لا يزال أحد أفضل اللاعبين في العالم، بلا شك، إذا كان لائقاً، فهو أحد أفضل اللاعبين، ويمكنه الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى لأنه أحد أفضل المهاجمين في العالم.