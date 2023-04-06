سعيد الكعبي نائباً لرئيس «غرب آسيا» للقوس والسهم



الرياض (وام)



فاز الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، بمنصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور 10 من أصل 11 دولة.

ويمثل المنصب تتويجاً لثقة الاتحادات القارية والدولية في الكفاءة المهنية المتميزة لأبناء الإمارات.

وترأس الكعبي الوفد الدولة المشارك في الاجتماع التأسيسي للاتحاد، والذي ضم معه عادل الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، والذي فاز بمنصب رئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد غرب آسيا للقوس والسهم.

وتوجه الكعبي بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، على الدعم والاهتمام والرعاية للرياضة والرياضيين، بما أسهم في تمكين كوادرها من الاضطلاع بدورهم في تحقيق الرؤى المستدامة للتطور والارتقاء بالجوانب الإدارية، وصولاً إلى تحقيق الإنجازات المختلفة في شتى المجالات.

وأضاف: دولتنا الغالية لها مكانتها المرموقة في شتى المجالات، ولديها الكفاءات الإدارية المتميزة التي أثرت وتثري العمل في الكثير من الاتحادات الرياضية والمنظمات المختلفة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية، وفق أفضل الممارسات، وهذه الثقة الغالية في أبناء الإمارات تعكس تميزهم المهني وقدراتهم على تحقيق التطور.

وأشار الكعبي إلى أهمية تبني أفضل المبادرات في اتحاد غرب آسيا للقوس والسهم، وتحقيق استدامة التطور واستشراف المستقبل، لإرساء الأطر الداعمة لبناء القدرات، والعمل على تعزيز منظومة العمل، ودعم قنوات التواصل مع الاتحادات القارية والدولية، لإعلاء شأن هذه الرياضة ودعمها بالممكنات التي تمهد لها الطريق لتحقيق التطلعات الأولمبية.

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد العربي للقوس والسهم التي عقدت في مارس الماضي، شهدت فوز حميد المشرخ الأمين العام لاتحاد الإمارات للقوس والسهم بمنصب نائب رئيس الاتحاد العربي، على هامش إقامة البطولتين العربية والدولية بمحافظة السليمانية العراقية.