باراسوف بطل «شطرنج البطائح»



الشارقة (الاتحاد)



أحرز الأوزبكي أليكسي باراسوف لقب بطولة البطائح الدولية للشطرنج الخاطف التي نظمها نادي البطائح، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 130 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 دولة.

وجاء صدارة باراسوف، بعدما حصل على 6 نقاط في 7 جولات، وتبعه التركي ميرت أيرديغدو، والصربي إيجور ميلادينوفيتش، والفلبيني أوليفر ديماكيلينج والكوبي وولتر أرينسيبيا، وجاء عمران الحونس لاعب المنتخب ونادي أبوظبي في المركز السادس.

وحصل راشد محمد السعدي على جائزة أفضل لاعب من نادي البطائح، وذهبت جائزة أفضل ناشئ تحت 14 سنة إلى راشد حسين الحمادي من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحصل الناشئ محمد شيّان لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج على جائزة أفضل ناشئ تحت 10 سنوات، وعهود عيسى لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على جائزة أفضل لاعبة في البطولة.

وحضر المنافسات حمد سالم بن حموده الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحران مبارك الجزيعي أمين السر العام للنادي، ومحمد عبدالله الكتبي، وحمودة ثاني علي الكتبي عضوا مجلس الإدارة، والدكتور عماد مختار المدير التنفيذي.

وأشاد عمر نعمان آل علي رئيس لجنة نشر اللعبة في الشارقة، بالتنظيم المتميز للبطولة، والجهد الذي قدمه رئيس وأعضاء مجلس نادي البطائح، وحرصهم على إنجاح البطولة وتوفير مستلزماتها، مما يؤكد قناعتهم بأهمية الشطرنج لصنع جيل من أبناء المنطقة قادر على المنافسة في الرياضات الذهنية والفردية، مؤكداً أن أبناء منطقة البطائح بحاجه إلى تلك الرياضات الفردية، لوجود عدد كبير من المواهب من أبناء المنطقة.