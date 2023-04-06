شباب الأهلي والشارقة «ملامح بطل» في «أقوياء اليد»

رضا سليم (دبي)



تشهد الجولة الرابعة من نهائي دوري أقوياء اليد «قمة مرتقبة»، بين شباب الأهلي والشارقة مساء السبت المقبل بصالة النهدة، وتكشف نتيجة المباراة عن ملامح البطل مبكراً، لأن الفريقين يتساويان في رصيد «11 نقطة» بـ «العلامة الكاملة» في أول 3 جولات، بالإضافة إلى «نقطتين اعتباريتين»، وبفارق 3 نقاط عن العين الثالث «8 نقاط»، والفريق الفائز بالمباراة تبقى أمامه 3 محطات للفوز باللقب.

ويتعامل الفريقان على أن الفوز بالمواجهة يساوي اللقب، حيث يتبقى أمام كل فريق 3 لقاءات، وتعد المباراة في منتصف الجدول، وفاز «الملك» على النصر ودبا الحصن ومليحة، ويلاقي العين والوصل والجزيرة، فيما تفوق «الفرسان» على الجزيرة والعين والوصل، ويتبقى له النصر ودبا الحصن ومليحة.

وستكون المواجهة خارج الخطوط «جزائرية تونسية»، حيث يتولى الجزائري كمال عقاب تدريب «الفرسان» ويقود «الملك» المدرب التونسي سامي السعيدي، وإن كانت الأوراق مكشوفة للمدربين، بعد قائمة طويلة من المباريات هذا الموسم.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة «الجمعة» بمواجهتين، الأولى بين الجزيرة «السادس» برصيد 5 نقاط، ودبا الحصن «الأخير» وله 3 نقاط، بصالة «فخر أبوظبي»، ومليحة «الخامس» بـ 5 نقاط مع النصر «الرابع» وله 6 نقاط، بصالة نادي مليحة، وتستكمل الجولة «السبت» بمواجهتين، الأولى تجمع شباب الأهلي مع الشارقة، والثانية بين العين والوصل بصالة البنفسج.

ورغم أن الجولة تشهد مواجهة حاسمة في القمة، إلا أنها «فض الاشتباك»، نظراً الشارقة وشباب الأهلي على الصدارة، وأيضاً تتساوي 3 أندية برصيد 5 نقاط، ويسبقها النصر بفارق نقطة، وهو ما يعني أن نتائج المباريات تعيد ترتيب الجدول مجدداً.

يذكر أن الجولة الخامسة تقام 14 و15 أبريل الجاري، وبعدها تتوقف المسابقة بسبب الأيام الدولية للمنتخبات، على أن تعود 2 مايو المقبل، وتختتم البطولة 6 مايو، بالجولة السابعة والأخيرة التي تحدد الترتيب النهائي للمسابقة من الأول إلى الثامن.