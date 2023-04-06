1000 لاعب في «ألف شطرنج»!

الشارقة (الاتحاد)



يشهد ممشى الشارقة الجمعة، انطلاق أكبر حدث شطرنجي على مستوى الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 40 دولة، تجمعهم بطولة ألف الدولية للشطرنج، وتستضيفها مجموعة ألف، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر على مدار يومين، وتبلغ الجوائز 50 ألف درهم، بالإضافة إلى جوائز إضافية للعائلات والجمهور.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الشطرنجية والثقافية والترفيهية أهمها بطولة الشطرنج الدولية للشطرنج السريع «المجموعة أ»، والتي تستهدف أكثر من 500 لاعب ولاعبة دوليين، ويشارك فيها عدد كبير من الأساتذة الدوليين الكبار واللاعبين الواعدين، وكذلك بطولة الهواة للشطرنج السريع «المجموعة ب»، بمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من الدوائر والمؤسسات الحكومية وطلبة المدارس ولاعبي الأندية الناشئين ومحبي لعبة الشطرنج، كما يتم تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية وشطرنجية للعائلات المشاركة في المهرجان، ومنح جوائز مالية وعينية للفائزين.