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«شكراً قيادتنا».. مبادرة اتحاد الكرة في نصف نهائي الكأس

«شكراً قيادتنا».. مبادرة اتحاد الكرة في نصف نهائي الكأس
6 ابريل 2023 11:20

 
دبي (الاتحاد)


أطلق اتحاد كرة القدم مبادرة «شكراً قيادتنا» خلال مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وتأتي هذه المبادرة عرفاناً بجهود وحكمة القيادة الرشيدة، التي وضعت الإمارات، في مقدمة الدول المزدهرة، وجعلتها أكثر الدول ازدهاراً ورقياً.

 

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والمبادرة تعبير عن مشاعر أسرة كرة القدم الإماراتية تجاه القيادة الرشيدة وجهودها وإنجازاتها، حيث كانت مباراتا نصف نهائي كأس رئيس الدولة بين الوصل والعين، والشارقة وعجمان، فرصة للتعبير عن الولاء والوفاء للقيادة الحكيمة.
وشهدت المبادرة تفاعلاً من لاعبي فرق الوصل والعين والشارقة وعجمان، فضلاً عن التفاعل الجماهيري الكبير.

كأس رئيس الدولة
اتحاد كرة القدم
الوصل
العين
الشارقة
عجمان
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