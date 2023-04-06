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«الصدارة العامة» تمنح ميلووكي «أفضلية الإقصائية»

«الصدارة العامة» تمنح ميلووكي «أفضلية الإقصائية»
6 ابريل 2023 11:16

لوس أنجلوس (أ ف ب) 

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حسم ميلووكي باكس «الصدارة العامة» للدور المنتظم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفوزه على ضيفه شيكاغو بولز 105-92.
وتعني الصدارة امتلاك ميلووكي أفضلية الأرض في أي سلسلة يخوضها ضمن الأدوار الإقصائية.
وفيما أريح نجم الفريق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، سجل بوبي بورتيس 27 نقطة و13 متابعة ولاعب الارتكاز بروك لوبيز 26 نقطة لباكس الذي حصد فوزه الـ58 مقابل 22 خسارة، في صدارة منطقته الشرقية والدوري.
ورغم غياب يانيس، فرض ميلووكي أفضليته نظراً لعمق تشكيلته وتوازن لعبه الهجومي.
وتحمل الموزع جرو هوليداي مهمة صناعة اللعب، فأنهى المباراة برصيد 20 نقطة، 15 تمريرة حاسمة و8 متابعات، وأضاف جيرفون كارتر 16 نقطة.
وفيما كان متخلفاً 51-61 في الربع الثالث، قلب ميلووكي الطاولة على ضيفه بسلسلة من 15 نقطة متتالية، دون أي رد لخضمه، فتقدم 66-61.
السلبية الوحيدة في أمسية فريق المدرب مايك بودنهولز كانت إصابة كريس ميدلتون الذي خاض 9 دقائق فقط، قبل أن يخرج مصاباً بركبته.
وسيكون بمقدور باكس إراحة لاعبيه في آخر مباراتين من الدور المنتظم، قبل انطلاق الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» في 15 أبريل الجاري.
قال بورتيس بعد الفوز «بطبيعة الحال، سيكون هناك صعود وهبوط في 82 مباراة من الدور المنتظم، لكن المفتاح كان التكاتف، الحفاظ على عاداتنا يومياً، العمل على الكيميائية بيننا، ونأمل في نقل ذلك إلى الأدوار الإقصائية.
ولن يُحدّد خصم ميلووكي في «البلاي أوف»، حتى انتهاء مباريات الملحق الأسبوع المقبل.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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