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الرياضي

أول «هاتريك» للريال في «الكامب نو» من 60 عاماً!

أول «هاتريك» للريال في «الكامب نو» من 60 عاماً!
6 ابريل 2023 09:59

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


بأهدافه الثلاثة «هاتريك» في شباك برشلونة، من بين الرباعية الملكية، ضمن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، واصل النجم الفرنسي كريم بنزيمة كتابة التاريخ مع ريال مدريد، بعد ثلاثة أيام فقط من تسجيله «هاتريك» أمام بلد الوليد في «الليجا» خلال أقل من 7 دقائق، إذ أمطر شباك الألماني تيرشتيجن حارس «البارسا» بثلاثة أهداف، ليتقدم أكثر في ترتيب الهدافين التاريخيين للمواجهات بين القطبين الإسبانيين الكبيرين، حيث أصبح رابع الترتيب، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي
26 «هدفاً»، والبرتغالي كريستيانو رونالدو «18هدفاً»، والنجم المخضرم الراحل ألفريد دي ستيفانو «18هدفاً»، فيما أحرز بنزيمة
16 هدفاً،

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كما أصبح بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية لعام 2022، أول لاعب من ريال مدريد يسجل «هاتريك» في ملعب «الكامب نو» معقل «البلاوجرانا»، منذ أن فعلها المجري فيرينك بوشكاش قبل 60 سنة، وتحديداً عام 1963.
يذكر أنه منذ بداية عام 2023، سجل بنزيمة لاعب ليون السابق 17 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها مع فريقه، ليصبح بذلك ثاني أفضل هداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا العام، ولا يتفوق عليه سوى المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد هداف مانشستر يونايتد، الذي سجل هدفه رقم 18 في مرمى برينتفورد في الدوري الإنجليزي في نفس يوم تسجيل بنزيمة لأهدافه الثلاثة أمام «البارسا». 

ويبقى أن «الهاتريك» الذي سجله بنزيمة في مرمى برشلونة، هو رقم 11 في تاريخه لاعباً محترفاً.
وفي السياق نفسه، لم يحدث أن خسر برشلونة على ملعبه برباعية نظيفة منذ 26 عاماً، وتحديداً 5 نوفمبر 1997، عندما اكتسحه دينامو كييف 4-صفر في مرحل المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، وسجل منها النجم الأوكراني أندري شيفيتشينكو ثلاثة أهداف «هاتريك» مثلما فعلها بنزيمة.

كأس إسبانيا
ريال مدريد
برشلونة
كريم بنزيمة
ليونيل ميسي
كريستيانو رونالدو
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