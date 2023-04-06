«مذبحة الكبار» تطيح دورتموند

ميونيخ (أ ف ب)



واصل لايبزج حملة الدفاع عن لقبه، وتأهل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2-صفر في الدور ربع النهائي، والذي شهد أيضاً فوزاً صعباً لشتوتجارت على نورمبرج من الدرجة الثانية 1-صفر، فيما واصلت المذبحة ملاحقة الكبار، حيث لحق دورتموند ببايرن ميونيخ في قطار المودعين.

وحسم لايبزج المباراة لمصلحته بهدفي تيمو فيرنر والمجري ويلي أوربان.

ويأتي الفوز منعشاً للايبزج، إذ تجددت المواجهة مع دورتموند، بعدما التقيا مطلع الشهر الماضي في الدوري، وفاز دورتموند 2-1 واستعاد بعدها لايبزج توازنه بثلاثية في مرمى بوروسيا مونشنجلادباخ، قبل أن يمنى بثلاث هزائم متتالية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي صفر-7 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال وبوخوم صفر-1 وماينز صفر-3.

وبهدف سجّله الفرنسي إنزو ميلو في الدقيقة 83، منح شتوتجارت مدربه الجديد سيباستيان هونيس دفعة معنوية كبيرة في بداياته مع الفريق بعد يومين فقط من تعيينه خلفاً لبرونو لاباديا.

وبذلك، ينضم شتوتجارت في نصف النهائي إلى أينتراخت فرانكفورت، وفرايبورج الذي أطاح بايرن ميونيخ على ملعب «أليانز أرينا» في مفاجأة من «العيار الثقيل».

وتأخر انطلاق المباراة لنصف ساعة بسبب الحشود الكبيرة المتوافدة إلى ملعب «ماكس مورلوك»، بعدما غصّت المدرجات بسعتها القصوى «50 ألف متفرج».

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن تقام المباراتان في 2 و3 مايو المقبل.