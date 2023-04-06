لامبارد يعود إلى تدريب «البلوز»



لندن (رويترز)

قالت صحيفة التايمز إن فرانك لامبارد توصل إلى اتفاق لتدريب تشيلسي بشكل مؤقت، مع استمرار مالكي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تود بولي وبهداد إجبالي في البحث عن مدرب جديد، بعد رحيل جراهام بوتر.

وأقيل بوتر يوم الأحد بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث يحتل الفريق المركز 11 في الدوري.

وتولى برونو سالتور، الذي عمل في الطاقم التدريبي مع بوتر، المسؤولية في التعادل من دون أهداف مع ليفربول.

ويعود لامبارد، الذي رحل عن إيفرتون في يناير، إلى مكانه المألوف في ستامفورد بريدج، حيث يحظى بمكانة كبيرة بين جماهير النادي عندما لعب في صفوفه 13 موسماً، ونال العديد من الألقاب، قبل أن يتولى تدريبه ما بين 2019 و2021.

وأقيل لامبارد، البالغ 44 عاماً، وهو الهداف التاريخي لتشيلسي برصيد 211 هدفا، من تدريب تشيلسي في يناير 2021، بعدما قاده في 84 مباراة.

وستكون مهمة لاعب إنجلترا السابق إكمال الموسم، والخروج بأفضل نتيجة ممكنة، بعد إنفاق النادي نحو 300 مليون جنيه استرليني في فترة الانتقالات في يناير.

وتبدو مهمة التأهل لدوري أبطال أوروبا صعبة جداً، إذ يتأخر تشيلسي بفارق 14 نقطة عن «المربع الذهبي»، قبل تسع مباريات من النهاية.

لكن آمال النادي في حصد لقبه الثالث في دوري الأبطال ما زالت قائمة، إذ يواجه ريال مدريد في دور الثمانية الشهر الحالي.

وظهرت العديد من التكهنات بشأن هوية المدرب المقبل لتشيلسي مع تصدر الألماني يوليان ناجلسمان والإسباني لويس إنريكي الترشيحات.

وقالت وسائل إعلام محلية إن لويس إنريكي مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق سافر إلى لندن للتفاوض مع تشيلسي، بينما من المفترض أن تجتمع الإدارة مع ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ السابق مطلع الأسبوع المقبل.