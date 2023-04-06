«الفيفا» يعلن أندية «النجوم الزرقاء»



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الفرق التي تشارك في بطولة كأس النجوم الزرقاء للشباب 2023، والتي تقام في زيورخ 17 و18 مايو المقبل.

وذكر «الفيفا» عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم كل منهما أربعة أندية في فئة الرجال، ومثلها في فئة السيدات، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور نصف نهائي.

ويشارك في المجموعة الأولي لفئة الرجال كل من أولمبيك مرسيليا الفرنسي وزيوريخ السويسري وجينيراسيون فوت السنغالي وبازل السويسري، وضمت المجموعة الثانية ليفربول الإنجليزي وجراسهوبرز السويسري وكورينثيانز البرازيلي وبلو ستارز زيويرخ السويسري.

وضمت المجموعة الأولى لفئة السيدات كل من أرسنال الإنجليزي وبازل السويسري وروسينجورد السويدي وزيورخ فراوين السويسري، فيما تواجد في المجموعة الثانية كل من يوفنتوس الإيطالي ويانج بويز السويسري فراوين وفانكوفر وايت كابس الكندي وجراسهوبرز السويسري.