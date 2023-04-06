زيادة الدوري السعودي إلى 18 فريقاً



الرياض (د ب أ)



أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الموسم الرياضي الجديد من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2023، سينطق في 11 أغسطس المقبل، بمشاركة 18 فريقاً للمرة الأولى.

وأعلنت الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أن النسخة المقبلة من الدوري تشهد مشاركة 18 فريقاً للمرة الأولي، بعد قرار زيادة عدد الأندية في الدوري، حيث سيصعد من دوري الدرجة الأولى أربعة فرق.

يذكر أن الدوري السعودي، للموسم الجاري يختتم في 31 مايو المقبل.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب الدوري حالياً برصيد 53 نقطة من 22 مباراة بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تقدم الهلال للمركز الثالث برصيد 45 نقطة من 21 مباراة.