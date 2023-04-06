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«مقذوف» يضرب رأس كلاسين!

«مقذوف» يضرب رأس كلاسين!
6 ابريل 2023 09:00

لندن (د ب أ)

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غادر دافي كلاسين الملعب، وهو ينزف من رأسه، ولم يستطع إكمال مواجهة فريقه أمام مضيفه فينورد في المربع الذهبي لكأس هولندا، عقب إصابته بجسم ألقي من المدرجات.
وسجل كلاسين هدف الفوز 2-1 لأياكس، لكن هدفه الذي أحرزه في الدقيقة 51 تسبب في مشاهد «قبيحة» داخل الملعب.
وأثناء احتفال كلاسين بالهدف مع زملائه، جرى إلقاء مقذوف من مدرجات فينورد، بالقرب من خط الملعب، مما تسبب في إصابته في رأسه من الخلف، وتعرضه للنزيف ليتم مرافقة لاعبي الفريقين إلى خارج الملعب بواسطة مسؤولي المباراة.
واستمر اللاعبون أكثر من 15 دقيقة داخل غرف خلع الملابس، مما أثار الشكوك حول مصير الدقائق المتبقية من المباراة.
وقبل استئناف المباراة توجه جون دي وولف المدرب المساعد لفينورد بالحديث إلى الجماهير عبر المذياع، لتهدأ الأمور بعدها. وكان كلاسين من بين اللاعبين الذين عادوا إلى الملعب، ولكن بعد محاولته استئناف المشاركة في المباراة ، جلس على عشب الملعب، وأشار إلى عدم قدرته على الاستمرار.

هولندا
أياكس
فينورد
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