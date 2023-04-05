«الملك» يكسب «البرتقالي».. وتعادل «الإمبراطور» و«الزعيم» في الكأس



مراد المصري (دبي)

تعادل الوصل والشارقة بدون أهداف، فيما حقق الشارقة الفوز على عجمان 2 - 1، في المباراتين اللتين أقيمتا اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وهما النتيجتان اللتان ستبقيان الاحتمالات مفتوحة بانتظار الحسم في مباراتي الإياب المقرر أن تقاما يوم 14 أبريل الجاري.

تعادل الوصل والعين بدون أهداف في مباراة جماهيرية على استاد زعبيل، غلب عليها الحذر من الفريقين.

جاءت بداية المواجهة متكافئة وسط محاولات من الفريقين افتقدت للمسة الأخيرة أمام المرمى، ما بين تدخلات المدافعين أو كانت الكرات سهلة بين يدي حارسي المرمى.

وفي تفاصيل المباراة، هرب لابا كودجو من الرقابة ليستلم الكرة ويسددها لكنها جاءت ضعيفة بين يدي حارس الوصل خالد السناني في الدقيقة 17، فيما توغل علي صالح داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها خالد عيسى حارس مرمى العين بشكل مميز، لتعود الكرة إلى اللعب ويسدد عبدالرحمن صالح كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت قريبة من مرمى العين في الدقيقة 24.

وارتقى شانكالاي الهارب من الرقابة لكرة عرضية لكنه حول الكرة عالية فوق مرمى العين في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، ضغط الوصل مبكراً وكاد لابا أن يحول الكرة برأسه داخل مرمى فريقه العين، لكن الحارس خالد عيسى تصدى بتوقيت مثالي.

وسدد علي صالح لاعب الوصل كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس خالد عيسى كان لها بالمرصاد في الدقيقة 55.

أجبرت تحركات المغربي سفيان رحيمي على ارتكاب مواطنه سفيان بوفتيني خطأ بحقه على حافة منطقة الجزاء والحصول على بطاقة صفراء في الدقيقة 71، وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق الأخيرة من دون أن ينجح أي منهما من هز الشباك.

وفي استاد الشارقة، تفوق الشارقة على عجمان بنتيجة 2 - 1، في مباراة باحت بأسرارها خلال عشر دقائق حملت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، لم يحمل الشوط الأول ملامح الخطورة مع انحصار اللعب في أغلبه في وسط الملعب، وعدم بحث أي فريق عن الاندفاع بشكل مبالغ فيه.

وفي الشوط الثاني ارتفعت الإثارة، وحول وليد أزارو مهاجم عجمان كرة رأسية خطيرة تصدى لها الحارس عادل الحوسني ببراعة في الدقيقة 53.

ورد الشارقة بتسديدة دقيقة من الإسباني باكو ألكاسير سكنت شباك عجمان في الدقيقة 60، وأضاف عثمان كمارا الهدف الثاني للشارقة سريعاً برأسية في الدقيقة 62، ورفض عجمان الاستسلام وقلص الفارق بهدف سجله فراس بالعربي بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 70.