قرعة الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أفريقيا



القاهرة (أ ف ب)

فيما يلي نتائج قرعة الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم:

*ربع النهائي

1- سيمبا (تنزانيا) - الوداد الرياضي (المغرب)

2- الأهلي (مصر) - الرجاء الرياضي (المغرب)

3- الشباب الرياضي بلوزداد (الجزائر) - ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)

4- شبيبة القبائل (الجزائر) - الترجي (تونس)

*نصف النهائي

الفائز من مباراة رقم 4 - الفائز من مباراة رقم 2

الفائز من مباراة رقم 1 - الفائز من مباراة رقم 3

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في 21 و22 أبريل الحالي، والإياب في 28 و29 منه، فيما يلعب ذهاب الدور نصف النهائي في 12 و13 مايو المقبل والإياب في 19 و20 منه، أما الدور النهائي فسيكون في الثاني والتاسع من يونيو.

وفيما يلي نتائج قرعة الأدوار الإقصائية لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم:

*ربع النهائي

1- بيراميدز (مصر) - مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا)

2- الاتحاد المنستيري (تونس) - أسيك ميموزا (كوت ديفوار)

3- اتحاد العاصمة (الجزائر) - الجيش الملكي (المغرب)

4- ريفرز يونايتد (نيجيريا) - افريكانز (تنزانيا)

*نصف النهائي

الفائز من مباراة رقم 4 - الفائز من مباراة رقم 1

الفائز من مباراة رقم 2 - الفائز من مباراة رقم 3

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في 23 أبريل الحالي، والإياب في 30 منه، فيما يلعب ذهاب الدور نصف النهائي في 14 مايو المقبل والإياب في 21 منه، أما النهائي فيقام في 4 و11 يونيو.



