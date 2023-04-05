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«دبا تجمعنا» تصل إلى الأدوار النهائية

«دبا تجمعنا» تصل إلى الأدوار النهائية
6 ابريل 2023 02:18

دبا الفجيرة (الاتحاد)

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تأهل «عيال زايد» و«أشبال النواخذة» و«نجوم الحصن» و«السيف» و«الينابيع» و«البدية» و«برشلونة» و«الهلال» إلى ربع نهائي «الأشبال مواليد 2009 و2010»، ضمن البطولة الرمضانية «دبا تجمعنا» التي ينظمها نادي دبا بملاعب أكاديمية الكرة إلى 10  أبريل الجاري.
وتأهل «مانشستر يونايتد» و«ليفربول» و«ضدنا» و«نجوم المشاهير» إلى «مربع الذهب» لبطولة البراعم مواليد 2011 و2012 و2013.
وتنطلق المرحلة الحاسمة مرحلة خروج المغلوب مساء اليوم لتحديد هوية الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الأشبال، ومعرفة هوية طرفي نهائي البراعم.
وأعرب عبدالله علي الظنحاني نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية للأشبال والبراعم «دبا تجمعنا» عن رضاهم من سير البطولة التي تشهد تنافساً رائعاً بين الفرق الـ 22 المشاركة، وقال: «دافع أبناؤنا عن ألوان فرقهم بكل قوة وحماس وروح رياضية، وهنا لا بد من شكر الأجهزة الفنية التي بذلت جهوداً كبيرة في إعداد اللاعبين وتهيئتهم والإدارة الفنية للمباريات بشكل احترافي متميز».
وأضاف: شكلت ليالي البطولة فرصة رائعة لعائلات اللاعبين للتلاقي والتعارف، وأسعدنا ذلك البعد الاجتماعي كثيراً، حيث تحقق الهدف الرئيسي من البطولة بأن تمثل ملتقى رياضياً يدعم العلاقات الاجتماعية ويُحيي النشاط الرياضي.

دبا الفجيرة
البطولة الرمضانية
نادي دبا الفجيرة
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