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25 خيلاً تتنافس في كأس الوثبة

25 خيلاً تتنافس في كأس الوثبة
6 ابريل 2023 02:18

أبوظبي (الاتحاد)

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يشهد المضمار الرئيسي، في سان روسور في بيزا بإيطاليا، تنظيم سباقين من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 25 خيلاً، وجوائز 13200 يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقام سلسلة سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.
وخصص الشوط الأول لمسافة 1500 متر للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس فيه 9 خيول على جوائز 6600 يورو، أبرزها «إليدور»، بقيادة اف بوسا، و«إيروشيابونورفا» بقيادة أي فيوري، و«ايتانو دو زاماجليا» بقيادة ام مونتريسو، و«نوافش بقيادة جي مارسيللي، وجميعها لاس سي كلوديا، وبإشراف ام ناردوزي.
ويتنافس في الشوط الثاني لمسافة 1500 متر 16 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، على جوائز 6600 يورو، وأبرز المرشحين للفوز الجواد «أمور» لاس سي كلوديا، وبإشراف ام ناردوزي، وبقيادة اف بوسا، و«كاسا دي شيا» لاسبا اس ار ال، بإشراف أي اتزوري، وبقيادة اف ديتوري، و«دانيز داجوبيو» جاجيولي سانتيني جوجوليوم، بإشراف سي تراباسي، وقيادة ماريو سانا.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، و«مبادلة» الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، و«طيران الإمارات» الناقل الرسمي، و«اتصالات» الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً «المسعود نيسان»، و«أريج الأميرات»، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

كأس الوثبة
كأس الوثبة ستاليونز
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