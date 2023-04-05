133 مليون يورو مكافأة الريال في «الأبطال»



جنيف (د ب أ)

حصل نادي ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، على الجائزة المالية الأكبر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» والتي تبلغ 7. 133 مليون يورو «4. 146 مليون دولار»، وذلك حسبما أعلن «اليويفا».

وتضمنت المكافأة المالية الأموال التي حصل عليها ريال مدريد من دخول دور المجموعات والمكافآت الإضافية على النتائج وكذلك حقوق البث في إسبانيا ومدفوعات إضافية فيما يتعلق بالأرقام التاريخية للفريق في مسابقات «اليويفا».

واحتل ليفربول الإنجليزي، وصيف ريال مدريد، المركز الثاني في المكافآت بعد حصوله على إجمالي 120 مليون يورو «4. 131 مليون دولار«من جوائز «اليويفا» للبطولة والبالغة ملياري يورو «2.2 مليار دولار». وحصل فريقان آخران على مبلغ مالي من تسعة أرقام، وهم بايرن ميونيخ الألماني الذي حصل على 110 ملايين يورو «4. 120 مليون دولار»، وذلك رغم خروجه من دور الثمانية، فيما حصل مانشستر سيتي الإنجليزي والذي وصل للدور قبل النهائي على ما يقارب 109 ملايين يورو «119 مليون دولار».

وخرج باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الستة عشر على يد ريال مدريد، ليحصل على مبلغ 92 مليون يورو «7. 100 مليون دولار».

وذكر «اليويفا» أن 32 فريقاً في دور المجموعات حصلت على مبالغ مالية بمتوسط 8. 61 مليون يورو «7. 67 مليون دولار» وجاء النادي الأقل حصولاً على الأموال وهو فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بمبلغ 7. 23 مليون يورو «26 مليون دولار».

وتصدر آينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، أندية المسابقة بحصوله على 38 مليون يورو «6. 41 مليون دولار»، فيما حصل وصيفه رينجرز الاسكتلندي على مبلغ 7. 20 مليون يورو «7. 22 مليون دولار».

ووزع «اليويفا» مبلغ 235 مليون يورو «257 مليون دولار» على الأندية التي شاركت في أول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث حصل روما الإيطالي، حامل لقب النسخة الأولى، على مبلغ 2. 19 مليون يورو «21 مليون دولار»، أكثر من أي فريق آخر.