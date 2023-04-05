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الهلال يشكو الأهلي لـ «الكاف» و«الفيفا»

الهلال يشكو الأهلي لـ «الكاف» و«الفيفا»
5 ابريل 2023 22:55

 
القاهرة (د ب أ)


أكد رامي كمال، نائب الأمين العام لنادي الهلال السوداني تسليم شكوى رسمية للاتحادين الأفريقي «الكاف» والدولي «الفيفا» ضد النادي الأهلي المصري بسبب الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين في الأول من أبريل الجاري باستاد القاهرة في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. 

وقال رامي كمال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للهلال السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم تسليم الشكوى المتعلقة بالإساءات والتجاوزات التي بدرت من نادي الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين بالقاهرة مؤخراً. 

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وأضاف أن الهلال سلم شكواه للاتحادين الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، والدولي «الفيفا»، منوهاً إلى أن الشكوى تم تدعيمها بمقاطع فيديو تؤكد ما تم من انتهاكات وتجاوزات في حق نادي الهلال. 

وفاز الأهلي على الهلال بثلاثة أهداف من دون رد ليقتنص بطاقة العبور إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

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