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موسيالا يهدي قميصه إلى مدرب فرايبورج

موسيالا يهدي قميصه إلى مدرب فرايبورج
5 ابريل 2023 22:33

 
ميونيخ (د ب أ)


أكد جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، أن الأمور على ما يرام بينه وبين كريستيان ستريش مدرب فرايبورج، بعدما بدا وأن اللاعب الشاب رفض الحديث إلى ستريش عقب هزيمة النادي البافاري بهدفين مقابل هدف، في دور الثمانية لكأس ألمانيا. 

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وحسم فرايبورج الفوز على بايرن عبر ضربة جزاء تحصل عليها الفريق في الدقيقة الأخيرة نتيجة لمسة يد ضد البديل موسيالا.
وكتب موسيالا عبر حساب «سكاي سبورتس» على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «كل من يعرفني يفهم كم كنت حزيناً في تلك اللحظة». 

وتعهد موسيالا بأنه سيمنح مدرب فرايبورج قميصه يوم السبت المقبل، خلال مواجهة الفريقين في إطار منافسات الدوري الألماني «البوندسليجا».
وبحسب محطة «سبورت 1» التليفزيونية فإن موسيالا وستريش تحدثا بالفعل بعد تلك الواقعة.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
فرايبورج
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