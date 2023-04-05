الدفاع المدني والبلدية إلى نصف نهائي «عجمان الحكومية»

عجمان (الاتحاد)



اختتمت في ملعب مركز كواترو الرياضي مباريات ربع نهائي منافسات كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023، بعدما حسمت 4 فرق تأهلها إلى الدور نصف النهائي، وهي فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ودائرة البلدية والتخطيط، والقيادة العامة لشرطة عجمان، وجامعة المدينة عجمان.

وبلغ فريق الإدارة العامة للدفاع المدني دور الأربعة بعد انتصاره المستحق على فريق الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بهدفين دون مقابل، وفي المباراة الثانية لحق حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط بركب المتأهلين، بفوزه على مصرف عجمان 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان فريقا القيادة العامة لشرطة عجمان وجامعة المدينة عجمان قد ضمنا التأهل للدور نصف النهائي، بعد فوزهما الصعب في الدور ربع النهائي على هيئة النقل ودائرة الميناء والجمارك.

وبهذه النتائج ضرب دائرة البلدية والتخطيط موعداً مساء الجمعة، في دور الأربعة مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، فيما يلتقي في نفس اليوم الإدارة العامة للدفاع المدني مع جامعة المدينة عجمان في صدام مثير بين الفريقين.

ومع وصول المنافسات إلى المراحل الحاسمة اشتعل الصراع على صدارة قائمة الهدافين، بوجود حسام ماجد ناصف من مصرف عجمان وحسام جاد الله من الإدارة العامة للدفاع المدني في الصدارة برصيد 6 أهداف، يليهما برستن افناي من هيئة النقل وأحمد إسماعيل سلطان من مصرف عجمان برصيد 5 أهداف، فيما سجل الثلاثي طارق خالد أحمد من جامعة المدينة عجمان، وعبد الباسط نكاوي من الشؤون الإسلامية، وعصام علاء شامخ من البلدية 4 أهداف.