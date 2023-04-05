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توري يقدم «أوراق التهديف» في 150 دقيقة

توري يقدم «أوراق التهديف» في 150 دقيقة
5 ابريل 2023 20:14

 
معتصم عبدالله (دبي)

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احتاج المهاجم الإيفواري الشاب عبدالله توري، إلى أقل من 150 دقيقة لتقديم أوراق اعتماده مهاجماً هدافاً في قائمة النصر، بعدما سجل لـ «الأزرق» في مباراتين على التوالي في «دوري أدنوك للمحترفين»، قبل إعلان إدارة النادي تجديد تعاقدها مع المهاجم حتى عام 2026.
ووضع توري «19 عاماً» المنضم إلى «الأزرق» في «الميركاتو الشتوي» للموسم الحالي 2022- 2023، بصمته التهديفية الأولى في الدوري، بعدما قاد «العميد» إلى فوز ثمين أمام مضيفه العين 1-0 في «الجولة 20»، بعدما سجل هدفه الوحيد، بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني.
وترجم المهاجم الشاب ثقة الكرواتي جوران توميتش مدرب «العميد»، والذي دفع به أساسياً للمرة الأولى في تشكيلة «الأزرق» في مباراة «الجولة 21» أمام اتحاد كلباء، بالشكل المطلوب، بعدما مهد لانتصار فريقه بثلاثية بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 57.
ومثلت المواجهة أمام اتحاد كلباء الخامسة في سجل توري مع «العميد» في الدوري، من بينها 4 مباريات بديلاً، ومباراة واحدة ضمن التشكيلة الأساسية بمجموع 198 دقيقة، سجل خلالها هدفين، قبل أن يحصل على عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة ضمن «الأزرق».

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
العين
اتحاد كلباء
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