8 فرق في بطولة شركاء رابطة المحترفين



أبوظبي (الاتحاد)



تقام الجمعة، بطولة شركاء رابطة المحترفين من الساعة التاسعة مساءً إلى الثانية صباحاً بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وتأتي البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر خارج إطار العمل مع الشركاء المتميزين، وفي إطار الفعاليات المجتمعية لمد جسور التواصل معها وبين منتسبي هذه المؤسسات الرائدة عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز النشاط البدني واللقاء في أجواء شهر رمضان المبارك لتعزيز التعاون بينها على المدى الطويل.

ويشارك في البطولة التي تقام على مدار يوم واحد كل من «أدنوك»، ومصرف أبوظبي الإسلامي، و«طيران الإمارات»، وشركة قصر الإمارات، وفنادق ريكسوس، والرصاصي، و«النابوده للسيارات»، وفريق رابطة المحترفين.