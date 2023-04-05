إيبوكا يخطف الأنظار بـ «إعارة»!



دبي (الاتحاد)



لفت النيجيري جون إيبوكا مهاجم أهلي طرابلس الليبي الأنظار، خلال لقاء فريقه أمام طلائع الجيش المصري، في تمهيدي دوري أبطال العرب، وفاز أهلي طرابلس على طلائع الجيش 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وتمكن إيبوكا المعار من سيراميكا كليوباترا إلى صفوف أهلي طرابلس، من الحصول على ضربة جزاء، نفذها بنجاح زميله محمد منير، تعادل بها أهلي طرابلس، بعدما كان طلائع الجيش متقدماً بهدف كريم طارق، ثم نجح إيبوكا في صناعة الهدف الثاني ببراعة، بعد عرضية من الجهة اليسرى، حولها علي معتوق في الشباك.

ويتقابل طلائع الجيش مع أهلي طرابلس في مواجهة العودة 11 أبريل الجاري على ملعب شهداء بنينا.

والجدير بالذكر أن إيبوكا انتقل إلى أهلي طرابلس على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر من سيراميكا كليوباترا.

ولم يكن إيبوكا بحاجة إلى الكثير من الوقت حتى يثبت أقدامه مع أهلي طرابلس، لما يملكه من قدرات فنية وبدنية متميزة.

وكان إيبوكا محط اهتمام الأهلي والزمالك قبل الرحيل إلى أهلي طرابلس، وكان اللاعب على أعتاب الانضمام إلى «القلعة البيضاء»، قبل أن ينجح الفريق الليبي في الفوز بخدماته لدعم الهجوم.