نجاح دولية أبوظبي الشاطئية للتنس



أبوظبي (الاتحاد)



فاز البرازيلي أندرا باران والروسي نيكيتا بورماكين بالمركز الأول في بطولة أبوظبي الدولية لتنس الشاطئية بنسختها الأولى والمصنفة BT400، وتبلغ جوائزها 40 ألف دولار، ونظمها اتحاد التنس، بإشراف لجنة الشاطئية في الاتحاد الدولي للتنس، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع أم باور للخدمات الرياضية.

وجاء الفوز بعد التفوق في نهائي فئة الرجال على الفرنسي نيكولاس جلانتي والإيطالي ماتيا سبوتو والتي أُقيمت في أبوظبي 6-3 و7-5.

وفي فئة السيدات، فازت الإيطاليتان جوليا جاسباري ونينيا فالنتيني في النهائي على الإيطالية فلامينيا داينا والبرازيلية صوفيا جاو 6-2 و و6-1.

وتوج ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور شما القمزي عضو مجلس ادارة الاتحاد، الفائزين بالمراكز الأولى، وسط حضور جماهيري.

ورحب ناصر المرزوقي بالمكاسب التي حققتها بطولة أبوظبي من الناحيتين التنظيمية والفنية وحظيت بحضور جماهيري، وشهدت مشاركة أبطال العالم بتنس الشاطئية، مقدماً الشكر باسم اتحاد التنس برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، إلى مجلس أبوظبي الرياضي لدعم ورعاية تنظيم البطولة ونجاحها، مؤكداً أن إقامة النسخة الأولى في العاصمة أبوظبي مهد لانطلاقة قوية لتنس الشاطئية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، لما تتمتع به من شواطئ جميلة عززت النجاح.

وباركت شماء القمزي للاعبين واللاعبات الذين تم تتويجهم بالمراكز الأولى، وأشادت بالمستويات الفني، مؤكدة أن المكاسب متعددة، منها نشر ثقافة ممارسة اللعبة بين أبناء مجتمع الإمارات، مقدمة الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي.