«الجامعة الأميركية» يحصد كأس سباعيات شرطة دبي



دبي (الاتحاد)



شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ختام منافسات بطولة كرة القدم الرمضانية لطلبة الجامعات والكليات، والتي نظمها مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات بين 16 فريقاً رياضياً يمثلون عدداً من الجامعات والكليات في الدولة.

وتنافس فريق الجامعة الأميركية في الإمارات، وفريق الجامعة القاسمية على لقب البطولة التي أقيمت بنظام السباعيات، وحققت فيها الجامعة الأميركية الفوز بفارق 4 أهداف مقابل هدفين للجامعة القاسمية.

وتوج اللواء أحمد رفيع، يرافقه اللواء صالح مراد، والعقيد عمر عاشور، فريق الجامعة الأميركية في الإمارات، الفائز بالمركز الأول في البطولة، وفريق الجامعة القاسمية، الحائز على المركز الثاني.

وأكد اللواء أحمد رفيع أن تنظيم هذه البطولة، يعزز التواصل بين شرطة دبي وطلبة الجامعات والكليات، بما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان، عبر ترسيخ التواصل بين الجانبين لرصد الاحتياجات الطلابية في المجالات الأمنية والشرطية، والتحديات التي تواجهها المجتمعات الطلابية أمام المتغيرات المتسارعة في العصر الحديث. مشيداً بمستوى البطولة، وأداء كافة الفرق المشاركة، والذي أضفى أجواء من الحماسة على المنافسات الرياضية، وسلط الضوء على عدد من المواهب الرياضية للطلبة.

من جانبه، قال اللواء صالح مراد إن هذه البطولة التي ينظمها مجلس شرطة دبي لطلبة الجامعات والكليات، تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والبرامج والمبادرات التي يطلقها المجلس دعماً لطلبة الجامعات، وتعزيزاً لسبل التواصل بين الجانبين، وتحفيزاً لهم للمشاركة في البرامج الخاصة بمجالات الاستقطاب الأكاديمي والمتعاونين والتدريب العملي، إلى جانب تسخير القدرات والإمكانات في شرطة دبي لرفع مستوى الوعي لديهم، والاستفادة من طاقات وابتكار طلبة الجامعات لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والشرطية.