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افتتاح مهرجان اللياقة البدنية في حديقة الجاهلي

افتتاح مهرجان اللياقة البدنية في حديقة الجاهلي
5 ابريل 2023 18:00

 
العين (الاتحاد)

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مهرجان للياقة في حديقة الجاهلي


افتتح الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان مهرجان اللياقة البدنية في حديقة الجاهلي، ضمن حملة إنقاص الوزن خلال شهر رمضان المبارك الذي تنظمه مستشفى الإمارات الدولي للموسم الثالث، ويستمر لغاية العشرين من أبريل الجاري، بالتعاون مع عدد من النوادي والمراكز الطبية والصالات الرياضية، ويشمل جلسات رياضية لحوالي 300 مشاركاً مسجلين من مختلف الأعمار من المواطنين وأبناء الجاليات في منطقة العين.
حضر حفل الافتتاح الدكتور آرون مينون المدير التنفيذي لمستشفى الإمارات الدولي ومس لافينيا ارمسترونج مديرة الموارد البشرية في المستشفى والدكتور حسام البكري وشاجو ابرهام مدير قسم التسويق ومبارك مصطفى من المركز الاجتماعي الهندي ورسول محمد صالح الأمين العام للمركز الاجتماعي الهندي وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجهات الراعية.
وأكد الشيخ د. سالم بن ركاض في كلمته خلال حفل افتتاح المهرجان على أهمية هذا الحدث في التدريب الجماعي لجهة ممارسة التمارين الرياضية، مشيراً إلى أن التدريبات اليومية على مدى أسبوعين في شهر رمضان إلى جانب النصائح الإرشادية والمحاضرات التوعوية تشكل حالة صحية وثقافية لتحقيق أهداف اللياقة البدنية من أجل تخفيف الوزن، وخفض خطر الإصابة ببعض الأمراض وبالتالي المحافظة على الصحة العامة. 

العين
حديقة الجاهلي
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