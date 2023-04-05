الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حامل اللقب يواجه «التعاونية» في «مؤسسات الشارقة»

حامل اللقب يواجه «التعاونية» في «مؤسسات الشارقة»
5 ابريل 2023 17:00

 
الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يتلقى دعوة لزيارة سلطنة عُمان
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك


اختتمت منافسات الدور الأول للبطولة الخامسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بتأهل ثمانية فرق للدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب.
واختتمت منافسات دوري المجموعات بتأهل ثمانية فريق للدور الثاني، وهي من المجموعة الأولى تأهلت فرق دائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية ومن المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية مدينة الحمرية، ومن المجموعة الثالثة هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة التسجيل العقاري، حيث تقام مساء الخميس مواجهتان قويتان حيث يتقابل فريق هيئة مطار الشارقة الدولي حامل لقب النسخة السابقة مع فريق جمعية الشارقة التعاونية، وفي اللقاء الثاني يتقابل فريق دائرة التسجيل العقاري مع مجلس الشارقة الرياضي.
وأشاد أحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة بالمستويات القوية التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في البطولة وقوة المنافسة بينهم مع التحلي بالروح الرياضية، مشيراً إلى أن أهداف البطولة تتحقق بزيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة في لقاءات رياضية تنافسية خارج إطار العمل، متمنياً التوفيق لكافة الفرق المتأهلة للدور الثاني التوفيق. 

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
نادي موظفي حكومة الشارقة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©