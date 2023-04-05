حامل اللقب يواجه «التعاونية» في «مؤسسات الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



اختتمت منافسات الدور الأول للبطولة الخامسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي بتأهل ثمانية فرق للدور الثاني الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

واختتمت منافسات دوري المجموعات بتأهل ثمانية فريق للدور الثاني، وهي من المجموعة الأولى تأهلت فرق دائرة الخدمات الاجتماعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وجمعية الشارقة التعاونية ومن المجموعة الثانية فرق الإدارة العامة للدفاع المدني ومجلس الشارقة الرياضي وبلدية مدينة الحمرية، ومن المجموعة الثالثة هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة التسجيل العقاري، حيث تقام مساء الخميس مواجهتان قويتان حيث يتقابل فريق هيئة مطار الشارقة الدولي حامل لقب النسخة السابقة مع فريق جمعية الشارقة التعاونية، وفي اللقاء الثاني يتقابل فريق دائرة التسجيل العقاري مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأشاد أحمد سالم المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة بالمستويات القوية التي قدمتها جميع الفرق المشاركة في البطولة وقوة المنافسة بينهم مع التحلي بالروح الرياضية، مشيراً إلى أن أهداف البطولة تتحقق بزيادة الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة في لقاءات رياضية تنافسية خارج إطار العمل، متمنياً التوفيق لكافة الفرق المتأهلة للدور الثاني التوفيق.