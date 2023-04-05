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الرياضي

15 فريقاً في النسخة الأولى لبادل موظفي حكومة الشارقة

15 فريقاً في النسخة الأولى لبادل موظفي حكومة الشارقة
5 ابريل 2023 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق مساء الخميس فعاليات النسخة الأولى لبادل التنس للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي ضباط الشرطة وإشراف مجلس الشارقة، بمشاركة 15 فريقاً يمثلون المؤسسات الحكومية بالشارقة.
يشارك في البطولة الأولى ما يقارب من 70 لاعباً يمثلون 15 دائرة وهيئة ومؤسسة حكومية بالشارقة وهي دائرة الأشغال العامة وهيئة الطرق والمواصلات وغرفة تجارة وصناعة الشارقة والمنطقة الحرة لمطار الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والقيادة العامة للحرس الأميري ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وهيئة شؤون الضواحي والقرى والدفاع المدني بالشارقة ودائرة الموارد البشرية ودائرة الخدمات الإجتماعية وهيئة الشارقة للتطوير والاستثمار ومجلس الشارقة الرياضي.
من جانبه، أكد أسامة يوسف الدوخي عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة لتحقق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهتم بتوفير كافة الخدمات لموظفي الحكومة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة.
وفي نفس السياق أكد أحمد سالم المظلوم بأن اللجنة الفنية للبطولة أعدت لجان مختلفة لكي تخرج البطولة بالصورة المثلى وخاصة هى البطولة الأولى من نوعها التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، موجهاً الشكر والتقدير إلى نادي ضباط الشرطة على استضافته للنسخة الأولى من البطولة وكذلك الشكر إلى وسائل الإعلام، التي لها دور كبير في تعريف المجتمع برسالة النادي وأهدافه.

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