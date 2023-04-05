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«الصقور» يستعيد وصافة «دوري الأولى»

«الصقور» يستعيد وصافة «دوري الأولى»
5 ابريل 2023 15:14


معتصم عبدالله (دبي)

استعاد فريق نادي الإمارات وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى سريعاً من منافسه دبا الحصن «الثالث»، بفوزه الصعب أمام ضيفه الحمرية 2-1 على ملعب «الصقور» في رأس الخيمة مساء الثلاثاء، في ختام «الجولة 28» والتي شهدت فوز التعاون أمام مضيفه جلف أف سي 2-1.
وأنهى الحمرية الشوط الأول أمام «الصقور» بأفضلية هدف معتصم ياسين في الدقيقة 45، وأدرك ليذبيري سيلفا التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، قبل أن يخرج فريقه فائزاً 2-1 بعدما سجل عدنان البلوشي لاعب وسط الحمرية هدفاً عكسياً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 95.
ورفع «الصقور» رصيده إلى 56 نقطة ليستعيد وصافة الدوري من منافسه دبا الحصن الثالث بـ 54 نقطة، فيما أنهى حتا الجولة معززاً صدارة الترتيب بـ 62 نقطة بفوزه على مسافي 1-0، ومصفوت رابعاً برصيد 49 نقطة بفوزه على مضيفه العروبة 1-0.
ورفعت الأهداف الـ 21 في الجولة، إجمالي أهداف الدوري إلى 680 هدفاً في 224 مباراة على مدار 28 جولة، في مشوار المنافسة نحو الصعود إلى المحترفين لبطل ووصف الأولى، وتجنب الهبوط إلى الثانية لصاحبي المركزين الأخيرين، والذي قطع نحو أكثر من 80% مع بقاء 6 جولات على ختام الدوري بمباريات الجولة 34 والمقررة في 21 مايو المقبل.
وتتركز الأنظار في «سباق الأمتار الأخيرة»، على المنافسة المحتدمة على بطاقتي الصعود، حيث تبقت لحتا «المتصدر» 6 مواجهات في الجولات الأخيرة أمام فرق مصفوت، الذيد، العربي، الرمس، فرسان هسبانيا، سيتي على التوالي.
وتبقت في المقابل، 6 مواجهات متباينة المستوى لفريقي الإمارات ودبا الحصن، حيث يلعب الأول في مواجهة فرق مسافي، مصفوت، الذيد، العربي، الرمس، فرسان هسبانيا، والثاني أمام الجزيرة الحمراء، التعاون، الحمرية، مسافي، مصفوت، الذيد، فيما تبقت لمصفوت الرابع مواجهات حتا، الإمارات، جلف أف سي، الفجيرة، دبا الحصن، بينونة.
وتُلعب مباريات الجولة المقبلة «29»، على مدار ثلاثة أيام، حيث تنطلق الجمعة بمباراتي الرمس وفرسان هسبانيا، والذيد والعروبة، وتتواصل السبت بمباراتي الجزيرة الحمراء ودبا الحصن، العربي وسيتي، وتختتم الأحد بمواجهات الحمرية وجلف أف سي، التعاون والفجيرة، مسافي والإمارات، مصفوت وحتا.

 

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المباريات المتبقية للفرق المتنافسة على الصعود


حتا: مصفوت، الذيد، العربي، الرمس، فرسان هسبانيا، سيتي
الإمارات: مسافي، مصفوت، الذيد، العربي، الرمس، فرسان هسبانيا
دبا الحصن: الجزيرة الحمراء، التعاون، الحمرية، مسافي، مصفوت، الذيد
مصفوت: حتا، الإمارات، جلف أف سي، الفجيرة، دبا الحصن، بينونة

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
الحصن
دبا الحصن
الحمرية
التعاون
حتا
مصفوت
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