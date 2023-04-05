مكتب الأمين العام إلى نصف نهائي كأس منصور بن زايد

مصطفى الديب (أبوظبي)



تأهل فريق مكتب الأمين العام إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد تعادله مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية الذي جمعهما على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال بالعاصمة أبوظبي.

وحجز مكتب الأمين العام مقعده في المربع الذهبي بعدما وصل إلى النقطة السابعة، فيما صعد فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى مواجهات الملحق، وتقدم مكتب الأمين العام في الشوط الثاني قبل أن يدرك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التعادل في الوقت القاتل من المباراة ليتمكن من التأهل إلى لقاءات الملحق.

يشار إلى أن نظام البطولة التي تشهد مشاركة 12 فريقاً، يمنح متصدر كل مجموعة من المجموعات الثلاث بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وفي المباراة الثانية، ضمن منافسات المجموعة نفسها حقق نادي سيتي جولف فوزاً هاماً على مكتب الشؤون القانونية بسداسية دون مقابل، عن طريق عبدالكريم بلا «هاتريك» وهدف لكل من محمد بيومي وعبدالغني وعبدالإله، وبات نادي سيتي جولف أحد أبرز المرشحين للتأهل إلى الملحق باعتباره أفضل ثالث.

وبنتائج مباراتي المجموعة الثالثة، تأهل مكتب الأمين العام إلى المربع الذهبي بعدما حافظ على صدارته برصيد 7 نقاط، وحل ثانياً هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الذي صعد إلى الملحق برصيد 5 نقاط، فيما وصل نادي سيتي جولف إلى النقطة الرابعة، بينما تذيل مكتب الشؤون القانونية جدول الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتقام مساء الخميس على أرضية ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال مباريات الملحق، والتي تلعب بطريقة خروج المغلوب، بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات «3 فرق» بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثالث في المجموعات، وفي حال انتهاء الزمن الأصلي للمباراة بالتعادل، يحتكم الفريقان لركلات الترجيح، على أن تقام مباراتا نصف النهائي، يوم الأحد المقبل.