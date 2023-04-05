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الرياضي

إعادة انتخاب تشيفيرين رئيساً لـ «اليويفا» إلى 2027

إعادة انتخاب تشيفيرين رئيساً لـ «اليويفا» إلى 2027
5 ابريل 2023 15:06

 
لشبونة (أ ف ب) 

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أعيد انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» بالتزكية لولاية ثالثة حتى 2027، خلال الجمعية العمومية في لشبونة.
وترأس تشيفيرين البالغ 55 عاماً المنظمة القارية في 2016 بعد إيقاف الفرنسي ميشيل بلاتيني بسبب فضائح فساد، وأعيد انتخابه مرة ثانية في 2019.
قال تشيفيرين بعيد انتخابه للاتحادات المنضوية: أشكركم من صميم قلبي على دعمكم بالإجماع. هذا يعني لي الكثير، إنه لشرف كبير، لكن قبل أي شيء مسؤولية كبيرة تجاهكم وتجاه كرة القدم.
عندما وصل في عام 2016 رئيساً للهيئة القارية بعد سقوط بلاتيني تحت ضغوطات الفضائح، ثم أعيد انتخابه في عام 2019، لم يكن المحامي السلوفيني يتمتع بالكاريزما وتميز بتحفظه، إلا أنه عرف كيف يفرض نفسه ولم يتردد في معارضة نظيره في الاتحاد الدولي «الفيفا» السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو على وجه الخصوص حول مشروع كأس العالم كل سنتين، والذي تم التخلي عنه أخيراً.
كما أثبت تشيفيرين قدرته على الخروج من العاصفة التي تسببت فيها العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في عام 2021، مع إطلاقها فكرة الدوري الأوروبي السوبر، والتي أثارت احتجاجاً عارماً من قبل جماهير هذه الأندية وبعض رؤساء الدول والحكومات القارية.
ورغم إخماد نيران هذا المشروع، إلاّ أن ثلاثة أندية «ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي» تواصل المقاومة، حيث تقدمت أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لشجب إساءة استخدام «اليويفا» للقوة المفرطة النابعة من سلطته.

الاتحاد الأوروبي
اليويفا
لشبونة
ألكسندر تشيفيرين
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