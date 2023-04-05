منتخب هوكي الجليد يتسلح بالعزيمة لمونديال تركيا



أبوظبي (وام)



أكمل منتخب هوكي الجليد جاهزيته للمشاركة في بطولة كأس العالم «المستوى الثاني B» المرتقبة في تركيا، بطموح تحقيق إنجاز عالمي جديد لرياضة الإمارات، وتأكيد التطور الفني الذي حققه المنتخب وقاده لصدارة التصنيف العربي.

وأشار لاعبو المنتخب إلى أن المعسكر الحالي للفريق بصالة التزلج في مدينة زايد الرياضية يمثل استعداداً جيداً قبل المشاركة في هذه البطولة، حيث يتدرب المنتخب يومياً في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، حتى 13 أبريل الحالي، ثم يتوجه الفريق إلى تركيا 15 من الشهر نفسه لخوض منافسات البطولة العالمية.

وقال مدرب المنتخب ديفيد ريتش: «خلال أسبوعين سابقين، كانت هناك مرحلة مهمة من الإعداد، والآن نمضي في المسار ذاته لمدة أسبوعين آخرين، وكل اللاعبين يقومون بعمل جيد وجهد كبير، للوصول إلى أفضل إعداد يساعدنا على إبراز الصورة الممتازة عن المنتخب في البطولة».

وأضاف: «في النسخة الماضية، قدمنا مستويات جيدة في لوكسمبورج، وحققنا المطلوب، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية في تركيا للتطلعات الكبيرة لدى المنتخبات، لكننا نمتلك قدرات كبيرة للاعبين ونحتاج للتركيز بشكل جيد».

من جهته قال جمعة الظاهري قائد المنتخب: إن المعسكر التحضيري في أبوظبي متكامل ويتضمن العديد من التدريبات المتنوعة التي تمنح الفريق فرصة خوض التحدي العالمي بثقة كبيرة في متابعة النتائج القوية، مع حرص اللاعبين على رفع علم الدولة في المحافل الخارجية.

وأوضح: «نخوض هذه المرحلة بمعنويات عالية، ونضع في تقديرنا أهمية الحدث الذي ينتظرنا، والأجواء الرمضانية كانت ملهمة لجميع اللاعبين، والمدرب يقوم بدور مؤثر في هذه المرحلة من خلال التدريبات المتنوعة، وطموحاتنا لن تتوقف وسنبذل أفضل ما نملك في المحفل العالمي الكبير».

وأشار اللاعب على الحداد إلى أن تركيز المنتخب ينصب حالياً على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ليكون الفريق قادراً على تحقيق النتيجة التي تعزز طموحه العالمي.

وقال: «المنافسة ستكون قوية بمشاركة منتخبات كبيرة مثل بلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا. واجهنا التحدي ذاته سابقاً وأثبتنا قدرتنا على تجاوز هذا الواقع والوصول لمنصة التتويج، وثقتنا كبيرة بقدراتنا، كما أن برنامج الإعداد الشامل يدفعنا لإظهار أفضل ما لدينا في البطولة العالمية».

وأوضح اللاعب خليفة المحروقي أن الاهتمام الكبير من اتحاد الرياضات الشتوية بإعداد المنتخب يمثل دافعاً قوياً للاعبين، خاصة أن الجهاز الفني يحرص على تنويع التدريبات، ويضع في تقديراته جميع متطلبات البطولة، ومستوى المنتخبات المشاركة.

وأكد أن منتخب الإمارات قادر على مواجهة المنتخبات المشاركة في البطولة العالمية، بالثقة العالية التي مكنته من تخطي التحدي في كأس العالم العام الماضي في لوكسمبورج، من خلال مستويات متطورة وقوية، قادته إلى اللقب والتصنيف الأول عربياً.