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دورتموند ينفي الإهمال في إصابة شلوتربيك

دورتموند ينفي الإهمال في إصابة شلوتربيك
5 ابريل 2023 14:34

 
دورتموند (د ب أ)


قال إدين ترزيتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إن الإصابة التي تعرض لها المدافع شلوتربيك لم تحدث بسبب إهمال من النادي. 

وترك شلوتربيك معسكر المنتخب الألماني في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب إصابة عضلية. 

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وبدأ شلوتربيك مباراة السب أمام بايرن، ولكن تم استبداله في الشوط الأول بسبب ما تم الكشف عن أنه تمزق في ألياف العضلات، بما في ذلك الأوتار وهي الإصابة التي ستبعده في الوقت الحالي. 

وأكد ترزيتش قبل مواجهة لايبزج في دور الثمانية بكأس ألمانيا، أن النادي اتبع كافة الإجراءات. 

قال ترزيتش إن شلوتربيك يفعل ما يطلب منه في مباراة مثل هذه، ولكننا لا نعتمد على تصريحات اللاعب، ولكن أيضاً على النصيحة الطبية وعلى ما نراه، وتدرب قبل المباراة ولم يكن لديه أي مشكلة على الإطلاق، لذلك لم يكن بإمكاننا التنبؤ بهذا قبل المباراة، ومع ذلك، بالطبع هذا أمر مزعج ألا يكون متاحاً لما خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

دورتموند
الدوري الألماني
منتخب ألمانيا
لايبزج
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