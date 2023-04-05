عمار بن حميد يشهد تدريبات عجمان



رضا سليم (دبي)



شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، التدريب الأخير لعجمان باستاد راشد بن سعيد، قبل مواجهة الشارقة في ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في حضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس النادي، وخليفة الجرمن رئيس مجلس الإدارة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأثنى سموه على المستوى والنتائج التي حققها الفريق حتى الآن في الموسم الحالي، وحث اللاعبين على تقديم مستوى مشرف في البطولة الغالية، وقال سموه: لديكم الإمكانيات لمواصلة المشوار ولديكم الدعم والمساندة القوية من مجلس الإدارة والمسؤولين في النادي وإمارة كلها تقف خلف الفريق لتواصلوا مستواكم ونتائجكم المتميزة هذا الموسم.

ويلتقي عجمان مع الشارقة في مباراة العودة للمربع الذهبي يوم 14 الجاري باستاد راشد بن سعيد.