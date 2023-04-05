قرعة كأس آسيا 11 مايو



كوالالمبور(أ ف ب)

أكّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مواعيد إقامة نهائيات كأس آسيا قطر، خلال الفترة ما بين 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، على ثمانية ملاعب بينها ستة مونديالية، فيما ستسحب القرعة في 11 مايو.

وكان الاتحاد القطري للعبة أعلن نهاية فبراير الماضي، عن المواعيد عينها لإقامة النسخة 18 من النهائيات.

وكان من المقرر أن تُقام البطولة في 10 مدن صينية يونيو ويوليو 2023، قبل أن تعتذر الصين العام الماضي بسبب ظروف استثنائية متعلقة بجائحة فيروس كورونا، لتُبدي كل من كوريا الجنوبية وإندونيسيا الى جانب قطر، رغبتها في استضافة البطولة، قبل أن تنسحب الدولتان لتفوز قطر بالتنظيم للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1988 و2011.

وتقام النسخة المقبلة من البطولة بمشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية، بعد النسخة الماضية في الإمارات عام 2019، عندما تُوج المنتخب القطري بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وكشف الاتحاد الآسيوي ان سحب القرعة سيجرى على مسرح دار الأوبرا في كتارا، بالعاصمة القطرية الدوحة، يوم 11 مايو المقبل، عند الساعة 2:00 ظهراً بالتوقيت المحلي، ويتم إعلان جدول مباريات البطولة بعد وقت قصير من سحب القرعة.

وأقيمت تصفيات البطولة المقامة مرة كل أربع سنوات بشكل مشترك مع تصفيات كأس العالم 2022، عبر المرحلة الثالثة التي أسفرت عن تأهل نصف المنتخبات «12 منتخباً» والتي بلغت الدور الحاسم من تصفيات المونديال، الى جانب النهائيات القارية، في حين أقيمت المرحلة الثانية من التصفيات بشكل منفصل لتتأهل المنتخبات الـ 12 الأخرى.

وتقام منافسات البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة احتضنت كأس العالم 2022 في قطر في نوفمبر وديسمبر الماضيين للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وهي استاد الجنوب «الوكرة»، استاد البيت «الخور»، استاد أحمد بن علي «الريان»، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، وينضم إليها استاد جاسم بن حمد، واستاد عبدالله بن خليفة.

وإلى قطر المضيفة، تشارك منتخبات اليابان، سوريا، كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، السعودية، الإمارات، الصين، العراق، عُمان، فيتنام، لبنان، فلسطين، أوزبكستان، تايلاند، الهند، هونج كونج، طاجيكستان، قيرغيزستان، البحرين، ماليزيا، الأردن وإندونيسيا.