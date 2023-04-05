لوكاكو ضحية عنصرية «السيدة العجوز»!



روما (أ ف ب)

تعرّض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي الإنتر «لإهانات عنصرية» من جماهير يوفنتوس، خلال تعادل الفريقين 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، حسب ما كشف الوكيل الناطق باسمه.

عادل لوكاكو من ركلة جزاء متأخرة على أرض يوفنتوس، لكنه طرد بعد نيله إنذاراً ثانياً، إثر احتفالاته المستفزة أمام جماهير المضيف، ثم مشاجرة مع اللاعبين.

وقال مايكل يورمارك رئيس وكالة الإدارة الرياضية «روك نايشن سبورتس انترناشونال» المسؤولة عن مصالح اللاعب البلجيكي: «التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير يوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها».

وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي: «قبل، خلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز، احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل».

وتابع: «يستحق روميلو اعتذاراً من يوفنتوس، يتعين على السلطات الإيطالية الاستفادة من هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بدلاً من معاقبة الضحية».

كما أدانت رابطة الدوري الإيطالي «بشدة كل فصول التمييز العنصري واي شكل من أشكال التمييز».

وكان يوفنتوس في طريقه إلى حسم المباراة بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، لكن الإنتر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع، إثر لمسة يد على المدافع البرازيلي جيلسون بريمر، انبرى لها لوكاكو الذي دخل بديلاً للمهاجم البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 69، بنجاح مدركاً التعادل (90+5).

وفيما لم يتطرق مدرب الإنتر سيموني إنزاجي للهتافات التي تعرض لها لاعبه، أكّدت صحيفة «لا جازيتنا ديلو سبورت» الإهانات حسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل.

وتوترت الأجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية «الأولى في الدقيقة 80» بسبب استفزازه لجماهير يوفنتوس، عقب تسجيله التعادل فطرد «90+5». وطرد أيضاً كوادرادو وحارس إنتر ميلان السلوفيني سمير هاندانوفيتش بسبب سلوك غير رياضي «90+8»، عقب نهاية اللقاء.

ودعت رابطة الدوري في بيان إلى «إخراج العنصريين من الملاعب»: «لا يمكن لبعض الحاضرين في المدرجات إفساد مشهد كرة القدم، وهم لا يمثلون جميع أفكار المشجعين الشغوفين الحاضرين في الملعب»، مؤكدة أن الأندية «ستتمكن من التعرف على المذنبين، وتقصيهم مدى الحياة عن الملاعب».

وفي السياق عينه، غرّد حساب المنتخب البلجيكي: «لا للعنصرية»، مع صورة لمهاجمه لوكاكو يحتفل بتسجيله هدفاً للشياطين الحمر.

ويلتقي الفريقان إياباً في 26 أبريل الحالي على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو.