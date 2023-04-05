بالا «الخيار الجاهز» على «دكة الفرسان»

مراد المصري (دبي)



لم يخيب البرازيلي جويلهيرم دا سيلفا المعروف باسم «بالا»، توقعات البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، ويؤكد أنه دائماً «الخيار الجاهز» على «الدكة»، بعدما سجل هدفاً ثميناً في التعادل مع العين في «الجولة 21»، مما جعل «الفرسان» يقترب أكثر من لقب «دوري أدنوك للمحترفين».

واللافت أن «بالا» شارك في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم من مقاعد البدلاء «261 دقائق»، أقصاها 30 دقيقة فقط أمام عجمان خلال يناير الماضي، عندما سجل هدفاً أيضاً، ورغم ذلك فإن اللاعب «21 عاماً»، يتمسك بفرصة الدقائق المحدودة التي تتاح له، ويحاول دائماً صناعة الفارق خلالها بكل اجتهاد، وفي حالة تعكس التكاتف بين المجموعة في الموسم الحالي داخل «القلعة الحمراء».

وجاء انضمام بالا إلى «الفرسان» الموسم الماضي، بعد رحلة صعود في الفرق البرازيلية، قبل أن يقع الاختيار عليه بعين فنية ثاقبة، خصوصاً أنه كسب جرعة تطوير كبيرة خلال الفترة التي قضاها في فلامينجو البرازيلي عام 2020، شكلت نقلة نوعية في مسيرته لاحقاً.

على صعيد آخر، بدأ شباب الأهلي بشحن المعنويات الجماهيرية لمواجهة البطائح يوم السبت المقبل، من أجل الحضور القوي على مدرجات استاد راشد، في مباراة يشكل الفوز فيها دفعة كبيرة للفريق من أجل حصد اللقب، حيث يبتعد حالياً بفارق 5 نقاط عن العين والوحدة أقرب مطارديه.

واستضاف شباب الأهلي خلال تدريبات الفريق الأول، عدداً من عشاق «الفرسان»، وقام بتكريم أصحاب المبادرات الجماهيرية منهم وسط أجواء دافئة وحالة معنوية مرتفعة تسود «القلعة الحمراء» في الوقت الحالي.

