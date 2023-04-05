«الأبيض» يكسب «الأخضر» في «ند الشبا للبادل»



دبي (الاتحاد)



حقق منتخبنا بداية قوية في النسخة الأولى من البطولة الدولية للبادل التي تستمر إلى الأحد المقبل، في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من دورة ند الشبا الرياضية، حيث فاز «الأبيض» على «الأخضر» السعودي بثلاث مباريات، في الجولة الأولى للمجموعة الأولى، وتفوق بصعوبة في الأولى 7-5 و7-5 والثانية 6-7 و6-3 و7-6، قبل أن يخرج بفوز سهل في الثالثة 6-2 و6-3 ومثله عبد الله عبد الله وفارس الجناحي، وسالم الهولي وحمد الجناحي وعبد الله أهلي وعمر بهروزيان.

وفاز اليابان على قطر 2-1 وإيران على البحرين 3-0، ومصر على الكويت 2-1.

ويلتقي منتخبنا في الجولة الثالثة أمام قطر، والسعودية مع اليابان في المجموعة الأولى، وإيران مع الكويت والبحرين مع مصر في المجموعة الثانية.

وحضر الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد البادل جانباً من المنافسات، كما تابع المنافسات معالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

من ناحية أخرى، أسفرت بطولة الكرة الطائرة عن فوز الحبتور للسيارات على زعبيل 3-1، وجاء الشوط الأول مثيراً للغاية، إلى أن انتهى بفوز الحبتور 25-23، وفي الشوط الثاني تمكن زعبيل من العودة والفوز 25-14، وجاء الشوط الثالث متكافئاً، حتى حسمه الحبتور لمصلحته 25-21، وحمل الشوط الرابع قمة الإثارة وقدم الفريقان أداءً رائعاً، وابتسم الحظ للحبتور في نهاية الشوط، وفاز 27-25، لينهي اللقاء لمصلحته بالفوز 3-1.

وفي المباراة الثانية، فاز الجوارح على الخالدية 3-صفر، حيث أنهى الشوط الأول 25-17، والثاني 25-14، والثالث 25-19.

وكان الثنائي سفيان حسني من الخالدية وداسيلفا جابريال من الجوارح هما أكثر من سجل نقاطاً في المباراة 11 نقطة لكل منهما.

وفي كرة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، قفز دبي للإسعاف إلى صدارة المجموعة الأولى بعد فوزه على بلدية دبي 28-18، ورفع رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع هيئة الطرق الغائب عن الجولة، والذي حل وصيفاً، ويلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي على صدارة المجموعة، فيما حقق أبيلتي لايف الفوز الأول على حساب هيئة تنمية المجتمع 20-12، وجاء في المركز الثالث «4 نقاط» متساوياً مع بلدية دبي وهيئة تنمية المجتمع.

وفي المجموعة الثانية، واصل شرطة دبي انتصارات واعتلاء القمة بعدما تغلب على دائرة المالية 42-17، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط يليه مركز وريزيدنس البستان الذي فاز على هيئة كهرباء ومياه دبي 23-20 ورفع رصيده إلى 5 نقاط، فيما جاء مياه دبي في المركز الثالث برصيد «4 نقاط»، ودائرة المالية «4 نقاط» ومحاكم دبي «3 نقاط» في المركز الأخير.

من جانبه، أكد الحكم الدولي يعقوب غابش الذي يدير مباريات بطولة السلة للكراسي المتحركة، أن دورة ند الشبا بصمة كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، والجميع ينتظرها بفارغ الصبر، سواء اللاعبين أو الجمهور وأيضاً الحكام، مشيراً إلى أنه يدير مباريات السلة من بداية دخول البطولة إلى قائمة الدورة.

وأضاف أن نسخة 2023 من أقوى بطولات السلة، كونها تضم عدداً كبيراً من اللاعبين المتميزين، بجانب وجود فئات في كل فريق، وبالتالي هناك تكافؤ في كل المباريات، والجمهور يستمتع بالإثارة وعدد من المباريات انتهى بفارق نقطة، وهو دليل على القوة وتقارب المستوى.

وأشاد غابش بالروح الرياضية للاعبين، وقال: جميع اللاعبين ملتزمون بقرارات الحكام، ومثلما تبدأ المباراة المصافحة بين اللاعبين تنتهي بالمشهد نفسه، مشيراً إلى أن هناك فوارق بسيطة بين قانون كرة السلة للكراسي المتحركة وكرة السلة للأصحاء، ومن السهل أن يدير أي حكم المباراة.