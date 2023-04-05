سلة «العميد» تقترب من كتابة التاريخ



علي معالي (دبي)



أكد حسام الوكيل مدرب النصر لكرة السلة، أن الفوز على الشارقة في إياب «مربع ذهب» الدوري، والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي، سببه الالتزام الكامل من اللاعبين.

كشف الوكيل العديد من الأسباب التي جعلت «العميد» يتفوق على «الملك» في المواجهة الأخيرة، وقال: في مباراة الذهاب التي جرت على ملعبنا تفوقنا بـ 3 نقاط في الثواني الأخيرة، خلال مباراة شهدت العديد من الأخطاء، وفي الإياب نجحنا في فرض سيطرتنا الكاملة على منافس يضم أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب.

وقال: الربع الثالث في مباراة الذهاب «نقطة ضعف» لنا بشكل كبير، حيث خسرناه 20- 5، وفي الإياب بـ «لإمارة الباسمة» نجحنا في التفوق في الربع 26-17، وكان بمثابة «نقطة تحول» مهمة بالنسبة لـ «الأزرق» لإنهاء المباراة 99- 87، والصعود إلى نهائي الدوري.

وأضاف: الباب أصبح مفتوحاً على مصراعيه أمام هذا الجيل المتميز من اللاعبين لدخول تاريخ كرة السلة بالدولة، من خلال حرصهم على أن يقدموا مباراة نهائية «ذهاباً وإياباً»، تليق باسم النادي والفوز باللقب الأول منذ انطلاق الدوري منذ 46 عاماً، عندما نواجه شباب الأهلي أو الوصل، لابد أن تكون ثقة لاعبي «العميد» كبيرة بأنفسهم كما عهدناهم هذا الموسم، والذي قدموا فيه مستويات رائعة، حققوا خلالها الانتصارات على كل الفرق بالمسابقة.

وبدأ النصر بالفعل ترتيب أوراقه للنهائي، من خلال تدريبات يومية، مع وقوف إدارة النادي بالكامل خلف «العميد» على أمل حصد اللقب الأول في البطولة، بعد الطفرة الكبيرة التي حدثت بالفريق الأول داخل النادي، سواء بما يقدمه من مستويات في المسابقات المحلية هذا الموسم خاصة الدوري، أو وجود أكبر عدد من اللاعبين الدوليين بالمنتخب للمرة الأولى من خلال «الرباعي» حسن عبدالله وفيصل محمد وراشد سالم ومامادو نداي، وسبقهم بالمنتخب سنوات طويلة صالح سلطان أحد المواهب المتميزة في السلة الإماراتية والخليجية بشكل عام.