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الرياضي

«الحبتور» و«الذئاب» يتألقان في «أساتذة البولو»

«الحبتور» و«الذئاب» يتألقان في «أساتذة البولو»
5 ابريل 2023 12:37

 
دبي (الاتحاد)

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فاز «الحبتور أيه إم» على «بن دري لامار» بفارق نصف جول «الهانديكاب» 7.5-7، في افتتاح كأس الماسترز للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، فيما تفوق «ذئاب مهرة» على «مونت هيسكث» 7-6.5.
وطبقاً لنظام البطولة، يلتقي «الحبتور» مع «مونت هيسكث» و«بن دري» مع «ذئاب مهرة» غداً الخميس.
سيطر «الحبتور أيه إم» على مجريات الشوطين الأول والثاني، بفضل قوة البداية، وباغت منافسه بهدفين، وأضاف ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، بينما أحرز بن دري لامار هدفين، وفي الشوط الثالث نشط «بن دري لامار»، ونجح محمد بن دري، وشقيقه راشد في العودة إلى المباراة بإحراز هدفين، ليضيق الفارق إلى هدف لمصلحة «الحبتور» 5-4.
وفي الشوط الرابع، كاد بن دري أن يقلب الموازين، بعدما أدرك ريان العجاجي التعادل، وأحرز الخامس، وتقدم راشد بن دري بالسادس، ويتعادل محمد الحبتور بهدف سريع، ويرد «بن دري لامار» بالتقدم عن طريق محمد بن دري، وفي الثواني الأخيرة يخطف محمد الحبتور هدف فريقه السابع، والفوز بفارق نصف هدف.

البولو
الحبتور
نادي الحبتور للبولو والفروسية
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