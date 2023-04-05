«العنابي» يقترب من لقاء الجيش في «أبطال العرب»

مصطفى الديب (أبوظبي)



قطع الوحدة «خطوة عملاقة»، على طريق التأهل إلى الدور الثاني من تصفيات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم، عندما تخطى البرج اللبناني بـ «ثلاثية» في الدور التمهيدي الأول.

ونجح «العنابي» في حسم النتيجة بسهولة، بعدما زار شباك المنافس ثلاث مرات في الشوط الأول، ليقترب كثيراً من مواجهة الجيش الملكي المغربي، الذي تفوق على الاتحاد الليبي بـ «رباعية» في الذهاب، وأصبحت مهمته أسهل إياباً، ويلعب الوحدة والبرج في لقاء العودة يوم السبت المقبل.

وكشف أرنو بويتنويج مدرب الوحدة عن أن «العنابي» قدم أداءً جيداً في الشوط الأول، مشيراً إلى أن أهم مكاسب المباراة هو تجربة اللاعبين العائدين من الإصابة، ومنحهم بعض الوقت، وكذلك الدفع ببعض الوجوه الجديدة.

وأضاف: احترمنا المنافس، وقدمنا كرة جيدة، ولكن علينا العمل على تحسين بعض النقاط والأمور، ولدينا 3 أيام للتحضير للمباراة القادمة.

وأشار أن المباراة انتهت فعلياً في الشوط الأول، منوهاً إلى أنه ليس من السهل نفسياً أن يقدم اللاعبون 90 دقيقة كاملة بالأداء نفسه، خاصة بعد أفضلية التقدم بـ «ثلاثية».

وعن إمكانية إراحة عدد أكبر من اللاعبين الأساسيين في المباراة القادمة، قال: بالتأكيد نقف على حالة اللاعبين والاستشفاء والتحضيرات لمدة 3 أيام، ونضع بعين الاعتبار برنامج الفترة المقبلة، لأنه ليس من السهل اللعب 3 مباريات في 10 أيام.

على الجانب الآخر، اعترف حسين طحان مدرب البرج بصعوبة المباراة، وقال: المواجهة جاءت صعبة كما توقعنا أمام فريق كبير مثل الوحدة يملك لاعبين أصحاب خبرة، وتحكموا في مجريات اللقاء.

وقال : رغم النتيجة فخور بلاعبي فريقي، خاصة أنهم قاتلوا ولعبوا بروح عالية، مشيراً إلى أنه صنع «توليفة» جديدة ولاعبين جدد، وقال: توقعت أن يكون هناك صعوبة لضيق الوقت، خاصة على الصعيد الهجومي، لأنك تلعب أمام فريق متمرس مثل الوحدة،

والبرج استفاد من اللقاء، وأنه يسعى لعلاج الأخطاء وتداركها في المواجهة المقبلة.