تشيلسي يدين الهتافات العدائية أمام ليفربول



لندن (د ب أ)



أدان نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الهتافات العدائية التي صدرت من مدرجات مشجعي الفريق، خلال المباراة أمام ليفربول التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل السلبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جزءاً من الجماهير القريبة من مقاعد البدلاء، كان يمكن سماعها في الشوط الثاني، توجه تهكمات لجماهير ليفربول، متعلقة بكارثة هيلزبرة 1989 «والتي شهدت وفاة 97 مشجعاً»، والتي وصفها النادي بأن «ليس لها مكان في كرة القدم».

كما وجهت هتافات للاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي كان حاضراً كجزء من فريق شبكة «سكاي سبورتس»، متعلقة بواقعة حدثت في 2018، عندما تم تصويره وهو يبصق على سيارة عابرة.

وذكر تشيلسي في بيان: يدين تشيلسي الهتافات غير اللائقة التي سمعت من بعض الجماهير خلال المباراة.

وأضاف: هتافات الكراهية لا يوجد لها مكان في كرة القدم، ونعتذر لأي شخص شعر بالإهانة من تلك الهتافات.

وقال بيان لرابطة الدوري الإنجليزي: تدين رابطة الدوري الإنجليزي الهتافات المؤسفة التي سمعت خلال المباراة بين تشيلسي وليفربول، ونواصل التعامل مع هذا باعتباره قضية غير مرغوب بها ونسعى لمعالجتها كأولوية.