الخميس 6 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تشيلسي يدين الهتافات العدائية أمام ليفربول

تشيلسي يدين الهتافات العدائية أمام ليفربول
5 ابريل 2023 11:35

 
لندن (د ب أ)


أدان نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الهتافات العدائية التي صدرت من مدرجات مشجعي الفريق، خلال المباراة أمام ليفربول التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل السلبي. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن جزءاً من الجماهير القريبة من مقاعد البدلاء، كان يمكن سماعها في الشوط الثاني، توجه تهكمات لجماهير ليفربول، متعلقة بكارثة هيلزبرة 1989 «والتي شهدت وفاة 97 مشجعاً»، والتي وصفها النادي بأن «ليس لها مكان في كرة القدم».
كما وجهت هتافات للاعب ليفربول السابق جيمي كاراجر، الذي كان حاضراً كجزء من فريق شبكة «سكاي سبورتس»، متعلقة بواقعة حدثت في 2018، عندما تم تصويره وهو يبصق على سيارة عابرة. 

أخبار ذات صلة
133 مليون يورو مكافأة الريال في «الأبطال»
جماهير ليفربول تقاضي «اليويفا»!

وذكر تشيلسي في بيان: يدين تشيلسي الهتافات غير اللائقة التي سمعت من بعض الجماهير خلال المباراة.
وأضاف: هتافات الكراهية لا يوجد لها مكان في كرة القدم، ونعتذر لأي شخص شعر بالإهانة من تلك الهتافات. 

وقال بيان لرابطة الدوري الإنجليزي: تدين رابطة الدوري الإنجليزي الهتافات المؤسفة التي سمعت خلال المباراة بين تشيلسي وليفربول، ونواصل التعامل مع هذا باعتباره قضية غير مرغوب بها ونسعى لمعالجتها كأولوية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
ليفربول
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
عربي ودولي
الإمارات تدعو مجلس الأمن لمشاورات بشأن الوضع في أفغانستان
اليوم 02:35
أرشيفية
عربي ودولي
انتشال 5 آلاف جثة من ضحايا «داعش» منذ تحرير الموصل
اليوم 02:35
سفينة تخزين الغاز في حقل قبالة سواحل لبنان (أرشيفية)
عربي ودولي
«الثروات الطبيعية».. أحدث ضحايا الأزمات في لبنان
اليوم 02:35
مولود تشاووش أوغلو
عربي ودولي
تركيا تدعو وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا لزيارتها
اليوم 02:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©