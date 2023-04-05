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مبخوت «سوبر هاتريك» في «سبورت فور أوول»

مبخوت «سوبر هاتريك» في «سبورت فور أوول»
5 ابريل 2023 10:45

 
دبي (الاتحاد)
حصد علي مبخوت مهاجم الجزيرة كأس «سبورت فور أوول» نجماً لـ «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل الهداف التاريخي للدوري «200 هدف» على 44%، محرزاً نجومية الاستفتاء للمرة الرابعة هذا الموسم.
وفي فئة أفضل حارس، تمكن زايد أحمد «البطائح» من اقتناص قفاز الإجادة للمرة الأولى هذا الموسم من 21 جولة بنسبة 50.5% من إجمالي الأصوات، ونافسه ماجد ناصر «شباب الأهلي» 38.9%، ومحمد سالم من «دبا» 3.7%.
وحصل أحمد سالم خلفان حكم مباراة العين وشباب الأهلي، على جائزة أفضل صافرة في «الجولة 21» بنتيجة 63%، ليمنح الصافرة الوطنية التفوق على الأجنبية في سابقة هي الأولى، وتبعه الأرجنتيني فيرناندو راباليني في مباراة الوحدة والشارقة 24%، وحمد علي يوسف في لقاء الوصل والجزيرة 13%.
ويذكر أن استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، يمنح جوائز الأفضل للعام الخامس على التوالي، منذ انطلاقه موسم 2018-2019، وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة «سبورت فور أوول».

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