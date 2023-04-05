مبخوت «سوبر هاتريك» في «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)

حصد علي مبخوت مهاجم الجزيرة كأس «سبورت فور أوول» نجماً لـ «الجولة 21» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما حصل الهداف التاريخي للدوري «200 هدف» على 44%، محرزاً نجومية الاستفتاء للمرة الرابعة هذا الموسم.

وفي فئة أفضل حارس، تمكن زايد أحمد «البطائح» من اقتناص قفاز الإجادة للمرة الأولى هذا الموسم من 21 جولة بنسبة 50.5% من إجمالي الأصوات، ونافسه ماجد ناصر «شباب الأهلي» 38.9%، ومحمد سالم من «دبا» 3.7%.

وحصل أحمد سالم خلفان حكم مباراة العين وشباب الأهلي، على جائزة أفضل صافرة في «الجولة 21» بنتيجة 63%، ليمنح الصافرة الوطنية التفوق على الأجنبية في سابقة هي الأولى، وتبعه الأرجنتيني فيرناندو راباليني في مباراة الوحدة والشارقة 24%، وحمد علي يوسف في لقاء الوصل والجزيرة 13%.

ويذكر أن استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لاختيار نجوم «دوري أدنوك للمحترفين»، يمنح جوائز الأفضل للعام الخامس على التوالي، منذ انطلاقه موسم 2018-2019، وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة «سبورت فور أوول».